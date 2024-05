Tras el fin de su romance con Cazzu, Christian Nodal reaperece en el escenario con Ángela Aguilar

El show debe de continuar y eso es algo que Christian Nodal tiene muy claro. Es por eso que, tan solo unas horas después de haber hecho oficial su separación de Cazzu, con quien llevaba dos años de relación y con quien procreó a la pequeña Inti, el cantante retomó su agenda profesional y se presentó en la Arena Monterrey con su Pal’ Cora Tour. Una ocasión en la que el intérprete hizo un recorrido por sus grandes éxitos y en la que contó con algunos invitados especiales, sindo uno ellos Ángela Aguilar, con quien hace unos años grabó el tema Dime Cómo Quieres, emocionando a todos los asistentes a su show.

©GettyImages



Nodal atraviesa por un momento muy sensible a nivel pesonal

Durante su interacción en el escenario, los artistas se mostraron de lo más sonrientes y cómplices, algo que sin duda fue fundamental para el éxito del tema que grabaron juntos hace unos años, y que se vio replicado en esta presentación en vivo; algo de lo que pudimos ser testigos a través de la redes sociales de Ángela, quien a través de sus historias de Instagram dio cuenta de este lindo momento con su colega.

La presentación terminó entre una ovación del público que eufórico celebraba la presencia de Aguilar, y con un cariñoso abrazo entre Nodal y Ángela, sellando así este momento tan especial para el intérprete, quien sin duda atraviesa por un momento sumamente sensible a nivel personal, tras el fin de su relación con la madre de su hija.

©@angela_aguilar_



El intérprete contó con la colaboración de Ángela en su reciente concierto

El fin de su historia de amor con Cazzu

Fue el pasado 23 de mayo cuando Christian Nodal, a través de sus historias de Instagram, confirmó su ruptura con la cantante Cazzu por medio de un comunicado. “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, expresó el intérprete.

Cabe destacar, que en una reciente entrevista concedida a Raúl de Molina, Nodal habló de su realción con Cazzu y de lo que esperaba de ella en caso de que decidieran tomar caminos separados. “Uno nunca puede dar algo por hecho, yo no sé qué vueltas vaya a dar la vida y yo espero quedarme con ella toda la vida, pero en caso de que no pase eso, me siento muy orgulloso de esa buena amistad, compañerismo, y tú sabes que el amor no solo se trata de pasión, se convierte en un equipo, yo tengo un gran equipo con ella, la amo mucho y estoy feliz”, compartió el artista en la charla que sostuvo con el presentador del programa El Gordo y la Flaca.