Christian Nodal anuncia el fin de su relación con Cazzu: ‘Julieta y yo hemos tomado caminos separados’

Christian Nodal ha revelado que su relación con Cazzu ha terminado, esto a solo unos cuatro meses de que su hija, la pequeña Inti, cumpla su primer año de vida. A través de un mensaje en sus historias de Instagram, el intérprete de Botella tras botella dio a conocer que tras una relación de casi dos años, ambos han decidido tomar “caminos separados”, pero que siempre permanecerán unidos po su “papel como padres”. En su mensaje, Nodal indicó que está “agradecido” por los momentos que compartieron como pareja y por todo lo vivido.

El mensaje del intérprete de regional mexicano dice así: “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”.

©@nodal



Con este mensaje, Nodal dio a conocer su ruptura con Cazzu

Por su parte, Cazzu replicó en sus redes el mensaje de su expareja en sus stories, además de que lanzó un mensaje desde su postura. “Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores”, se lee al inicio de su publicación. “Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS , todo sana”, escribió la cantante acerca del sensible momento que transitan en medio de su separación con el padre de su hija.

©@cazzu



Este fue el otro mensaje que compartió Cazzu

¿Se veía venir su separación con Cazzu?

En una reciente entrevista con Raúl de Molina, Nodal habló del lanzamiento de su sencillo Kbron, además de hablar un poco sobre su faceta personal. En medio de esta conversación con el presentador de El Gordo y la Flaca, el cantante de 25 años se refirió acerca de su relación con Cazzu, refiriéndose a ella únicamente como la madre de su hija con la que hacía un gran equipo. “Lo que te pudo decir es me siento orgulloso de la persona con la que hice a Inti, es una gran mamá, es un gran ser humano”, dijo Nodal antes de referirise a la posibilidad de terminar su relación.

“Uno nunca puede dar algo por hecho, ¿verdad? Yo espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso, tenemos una muy buena amistad y compañerismo. Tú sabes que el amor no se trata nada más de pasión, sino de que se convierta en eso, un equipo. Tengo un gran equipo con ella y la amo mucho, estoy feliz”, comentó apenas hace unos días.

Ahora, los artistas han decidido tomar caminos separados y seguir con sus vidas, pero siempre unidos por la pequeña Inti, que en septiembre próximo cumplirá un año de vida.