Pleno con su próximo sencillo y en su faceta de hombre de familia, Nodal confiesa: ‘Estoy feliz’

Por estos días, Christian Nodal tiene mucho que celebrar, pues tiene por delante un emocionante verano. Está a punto de lanzar su sencillo, Kbron, el 6 de junio y, por si fuera poco, forma parte de una lista de selectos invitados que cantarán en el homenaje a los 30 años de carrera de Andrea Bocelli, en julio próximo, siendo el único latino incluido en estas presentaciones especiales. En medio de estos hitos en su carrera, Nodal se entrevistó con Raúl de Molina, de El Gordo y la Flaca, a quien le confesó sus deseos de conocer a Sofía Vergara, además de abordar su faceta como cantante y papá, junto con Cazzu y su hija Inti.

©Cortesía



Christian Nodal y Raúl de Molina en una amena entrevista

La conversación entre el multiganador de premios y el periodista se dio en el conocido restaurante Versailles, donde compartieron unos platillos de comida cubana. En esta atmósfera, Nodal habló de su próxima canción y de la grabación de su disco Pa’l Cora, la cual se llevó a cabo en Francia, una experiencia que disfrutó al máximo.

Además de compartir estos detalles en su faceta como artista, Nodal contó a Raúl de Molina sobre su rol como papá de Inti, quien tiene siete meses de edad. “Yo trato de darle el mayor tiempo de calidad que puedo, de pasar tiempo con ella, darle amor, darle cuidados”, indicó. En ese sentido, el intérprete de Ya no somos ni seremos comentó que ayudó a Cazzu con los pañales de su hija. “Me tocó cambiar pañales por primera vez. Le hicieron cesárea a mi mujer entonces ella no podía moverse, entonces yo lo cambiaba, yo cambiaba pañales. Yo nunca había experimentado eso nunca antes había cambiado yo un pañal... todo nuevo”.

Nodal tiene por delante un emocionante 2024; de entrada por la preparación de su gira Pa’l Cora Tour, donde recorrerá algunas de las ciudades principales por Europa, además de que en julio cantará en las presentaciones especiales de Bocelli, siendo el único artista invitado sobre el escenario. En ese mismo evento coincidirá con la bella Sofía Vergara. Entre risas, Nodal admitió: “Yo quiero ver a Sofía Vergara”, a lo que Raúl le dijo que si no era algo mayor para él, pues la colombiana tiene 51 años, a lo que Nodal respondió cantando con un tono pícaro: “No me importa que usted sea mayor que yo...”.

©Cortesía



Christian Nodal y Raúl de Molina

‘Tengo un gran equipo con ella’

Sobre su vida en pareja con Cazzu, Nodal fue discreto, pero aseguró sentirse “orgulloso” de la persona con la que había decidido formar un hogar. “Lo que te pudo decir es me siento orgulloso de la persona con la que hice a Inti, es una gran mamá, es un gran ser humano, uno nunca puede dar algo por hecho, ¿verdad? Yo espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso, tenemos una muy buena miastad y compañerismo. Tú sabes que el amor no se trata nada más de pasión, sino de que se convierta en eso, un equipo. Tengo un gran equipo con ella y la amo mucho, estoy feliz”.