Verónica Tossaint y la historia del amor que la acompañó hasta el último momento

Con la prematura partida de Verónica Tossaint el público al que conquistó a través de su talento multifacético se ha mostrado curioso por conocer más detalles de la vida privada de la presentadora quien falleció este 16 de mayo a consecuencia del cáncer de mama. Aunque siempre fue muy discreta con los pormenores de su intimidad que compartía, en 2022, durante su charla más sincera con Gustavo Adolfo Infante, contó la entrañable historia del que fue su último amor. En aquella charla para el programa, El minuto que cambió mi destino, la también actriz narró que Cupido la flechó, justo después de enterarse que estaba enferma: “Cuando yo andaba peleándome con las quimioterapias lo conocí”, confesó con la simpatía que la caracterizaba.

El amor, su gran motor

Aunque no quiso revelar el nombre de su pareja, reveló que de cariño le decía El Güero, dio a conocer que se desenvuelve lejos de los reflectores: “Él es muy fantástico, él se dedica al negocio de la ropa, ex textilero, entonces, gracias a Dios no se dedica a esto”. Agradecida por este amor que le devolvió la sonrisa en el momento más retador de su vida, reconoció: “El Güero, que es una preciosidad que la vida me regaló y que también es una de las cosas que estoy agradecida de este proceso, porque lo he vivido enamorada”.

Verónica tenía una manera única de hacer un recuento de su historia de amor: “Sí me preguntas cuánto llevo con él, llevó 16 quimios, dos cirugías, dos covids y 15 radios”. Para la presentadora, atravesar su tratamiento enamorada marcó la diferencia: “Imagínate enamorarte mientras andas defendiendo tu vida, el amor es un gran motor”, explicó. Reconoció que este romance fue el más importante y especial de su vida: “Sí, es un regalazo, un ángel, ha sido muy bonito enamorarte a los 46, porque te enamoras diferente que a los 22, entonces, es precioso”.