Britney Spears aclara qué sucedió tras un polémico altercado en un hotel en Los Ángeles

Britney Spears volvió a levantar las alertas entre sus fans la madrugada de este viernes, cuando varios medios reportaban que había tenido un altercado con su supuesta actual pareja, Paul Richard Soliz, en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles. El altercado habría sido tal que cerca de la 1:00 am, hora local, una ambulancia acudió en ayuda de la cantante, quien al parecer se encontraba herida y, según reportes, habría sufrido una crisis nerviosa. Rato después, la intérprete fue fotografiada saliendo del lugar usando una pijama pequeña, cubierta con una manta y abrazando una almohada. Junto a ella, Soliz y personal de seguridad. Molesta, la propia cantante explicó a través de las redes sociales lo que en realidad sucedió esa noche.

“Solo para que la gente sepa... ¡¡Esa noticia es falsa!!”, escribió la intérprete de Toxic. Sin embargo, sus palabras, más que calmar a sus seguidores y su entorno, hicieron que aumentara la preocupación por ella. “Me gustaría que en este momento se respetara a la gente para que entendiera que cada día me hago más fuerte. La verdad apesta, ¿alguien puede enseñarme a mentir? Diosas, estoy alcanzando mi poder superior y además, ¡espero que ustedes también lo estén haciendo!”, anotó. Y agregó: “Necesito un nuevo cepillo de dientes ahora mismo. P.D: ¡¡¡Necesito un espresso!!! P. P.D: No estoy segura de por qué siento la necesidad de compartir esto... Supongo que solo soy una chica y estoy con mi período...”, continúo junto a varios emojis.

De acuerdo con algunos allegados, Britney se encontraba a salvo en casa luego de aquella situación pública. En su breve comunicado también se refirió a la presencia de los médicos en el hotel: “Anoche también me torcí el tobillo y los paramédicos se presentaron ilegalmente en mi puerta. Nunca entraron en mi habitación, pero me sentí completamente acosada”. Y concluyó: “Me mudo a Boston. Paz”.

Horas más tarde, la también actriz volvió a tomar sus redes sociales para mostrar la lesión en su tobillo derecho, mismo que luce bastante hinchado. Ella misma explicó que la lesión ocurrió cuando intentó dar un salto en la sala del hotel, algo que la hizo sentirse muy avergonzada, pero que lejos de necesitar atención médica, sólo requería un poco de hielo.

Molesta, anotó: “¡Sé que mi madre estuvo involucrada! ¡No he hablado con ella en 6 meses y llamó justo después de que (esto) sucediera, antes de que salieran las noticias!”, expresó, dando a entender que alguien podría haber llamado a Lynne Spears.

“¡¡¡Me tendieron una trampa igual que a ella hace mucho tiempo!!! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Honestamente no me importa lo diré 👍🏻🤷🏼 ♀️”, agregó en su publicación. Además, compartió una foto de su abogado, Mathew Rosengart, quien posa junto a un lobo. “¡Hey, este hombre es maravilloso! ¡¡¡Es como un padre para mí y me ayudó anoche!!! ¡¡¡Te adoro y te admiro señor Mathew!!!”, escribió ‘Brit’, quien desactivó los comentarios en sus publicaciones.

El divorcio con Sam Asghari

Esta semana, Britney volvía a ser noticia por concluir su divorcio con Sam Asghari, con quien estuvo casada cerca de un año. Al parecer, ambos concluyeron el proceso luego de nueve meses de anunciar su separación, un divorcio que al final quedó en buenos términos gracias al acuerdo prenupcial que firmaron, con el que la cantante conserva su fortuna y joyas de valor.