Laura Flores revela que sufrió un microinfarto cerebral: ‘Estoy viva de milagro’

Sincera como suele ser, Laura Flores acudió a sus redes sociales recientemente para compartir con sus fans detalles de la crisis de salud que enfrentó hace unas semanas, la cual fue una consecuencia de un tratamiento estético rutinario, conocido como escleroterapia. Algo de lo que habló en un video, en el que con total apertura reveló que sufrió un microinfarto cerebral mientras pasaba un momento de descanso en casa en compañía de su hermana, por lo que por fortuna pudieron reaccionar a tiempo y salvarle la vida.

©GettyImages



Laura Flores pasó por angustiantes momentos debido a su salud

Así lo compartió la actriz de la telenovela Tu vida es mi vida en el clip que ha compartido en su perfil de Instagram, en el que relató cómo fue que sucedieron las cosas aquel día. “La semana previa la Semana Santa, un martes después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, en la noche me dio un microinfarto cerebral. Literal estaba yo con mi hermana en su casa viendo la televisión y me dio un microinfarto cerebral”, compartió la actriz.

Lura detalló conmovida cómo fueron los angustiantes momentos en los que se dio cuenta de que las cosas no estaban del todo bien con su salud. “Yo quería hablar y no podía. Era una sensación espantosa. No la puedo describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla, que fue después de aproximadamente 40 segundos, pude gritar ‘¡DOCTOR!’”, relató.

©GettyImages



La actriz se ha mostrado agradecida por la oportunidad que la vida le ha dado

La expresentadora del programa Hoy reveló que, tras haber sido atendida por un médico en México, se fue a Estados Unidos, donde la hospitalizaron por dos días y le hicieron algunos estudios para saber cómo se encontraba su salud tras este duro episodio. Me hicieron todo tipo de estudios. Me pusieron un monitor en el corazón para frecuencia cardiaca. Me analizaron todo y apareció una cicatriz, como una luz blanca, un puntito en mi cerebro... Estoy viva de milagro, literal”, sentenció.

¿Cuál fue la causa del microinfarto?

La actriz reveló que esta crisis de salud fue a consecuencia de la escleroterapia que se realizó, un tratamiento al que solía someterse cada seis meses con un dermatólogo certificado, por lo que recomendó a sus seguidores acudir siempre con el médico antes de visitar al especialista. “Siempre me había hecho tratamiento de la escleroterapia donde se inyectan las piernas para que desaparecieran las venitas. Lo hacía cada seis meses durante los últimos 20 años”, finalizó.