Tras superar sus problemas de salud, Silvia Pinal reaparece en la boda de su nieta

La familia Pinal tiene muchos motivos para celebrar, pues a la par de que doña Silvia Pinal ya se encuentra en su casa, tras superar problemas de salud por los que estuvo hospitalizada, una de sus nietas, Giordana, hija de Luis Enrique Guzmán, se ha casado por el civil. El especial encuentro familiar se llevó a cabo en la famosa residencia de la diva, ubicada en el Pedregal de la Ciudad de México, sitio al que acudieron los más cercanos a esta dinastía del espectáculo, testigos del momento en el que la joven dio el “sí, acepto” a su ahora esposo, Justin Engel, con quien mantenía un noviazgo de varios años.

©@laguzmanmx



Alejandra Guzmán, orgullosa de acompañar a su sobrina en este importante día.

Los Guzmán Pinal, reunidos después de muchos años

Feliz por compartir un momento más en familia, Silvia Pinal se dejó ver junto a sus hijos, Luis Enrique, papá de la novia, y Alejandra Guzmán, quien fue la encargada de publicar fotografías de este instante colmado de emociones. Gracias a estas postales también pudimos ver que otro de los asistentes a la íntima fiesta fue Enrique Guzmán, abuelo de la novia, enteramente orgulloso por este nuevo capítulo en la vida de su nieta, a quien felicitó por tan importante acontecimiento, según se aprecia en una de las fotos revelada por la Guzmán, quien en su papel de tía, no paró de desear lo mejor a su sobrina.

Como pocas veces ocurre, Alejandra también presumió una foto en la que posa junto a sus padres, quienes copa en mano aparecen disfrutando de la fiesta familiar. De hecho, Enrique Guzmán destacó lo importante que era para él este momento, pues por primera vez en mucho tiempo la antigua familia Guzmán Pinal se ha vuelto a reunir, así lo dijo para las cámaras del programa televisivo Ventaneando, espacio en el que además recordó que la última vez que fue a la casa de doña Silvia fue hace varios años en la boda de su hija Alejandra.

©@laguzmanmx



Por primera vez en muchos años, la antigua familia Guzmán Pinal logró reunirse.

Luis Enrique habla de la boda de su hija

Con el sentimiento a flor de piel, Luis Enrique Guzmán habló de la boda de su hija, y de la felicidad que le provoca ver a su familia al completo reunida después de mucho tiempo. “Es un día muy especial para mí, para mi familia, para todos los que estamos aquí celebrando el principio de una vida, de una relación… Ver a mi papá con Rosalba y Alejandra y mi papá juntos, viéndola cómo se estaba casando y cómo firmamos ahí con la juez que además hizo un papel muy bonito la juez, muy emotivo, muy difícil que no se te salgan las lágrimas porque son emociones muy fuertes…”, explicó para las cámaras de Ventaneando.

©@laguzmanmx



Enrique Guzmán felicitó a su nieta al ser testigo de su boda.

Stephanie Salas y Sylvia Pasquel, las grandes ausentes

Las imágenes de la fiesta muestran el emotivo ambiente que se vivió en la casa de Silvia Pinal. Familiares y amigos cercanos a los novios acudieron puntuales a la cita, en la cual disfrutaron de un menú preparado por la asistente de la diva, Efigenia Ramos, según contó ella para las cámaras de Ventaneando. Sin embargo, no pasó desapercibida la ausencia de Sylvia Pasquel, quien se encuentra de gira teatral en Los Cabos. A pregunta expresa de Pati Chapoy sobre el por qué Stephanie Salas tampoco había asistido al festejo, la reportera Rosario Murrieta, dijo: “No fue invitada, según nos enteramos no fue invitada ni tampoco sus hijas… porque Michelle no invitó a su boda a las hijas de Luis Enrique”, expresó.