Silvia Pinal ha sido dada de alta del hospital

Después de 11 días en el hospital, donde fue ingresada para tratar la herida de una llaga, esta tarde, doña Silvia Pinal ha sido dada de alta. Emocionado por la buena noticia, Luis Enrique Guzmán sostuvo un encuentro con la prensa a las afueras del nosocomio donde se encuentra internada. El hijo de la primera actriz dio a conocer que, en casa, contará con cuidados especiales para mantener la herida cerrada: “El cuidado en este tipo de heridas es delicado, hay que tener mucha higiene en casa. Ahorita lo que queremos es que se adhiera bien la piel al tejido muscular para que no haya ninguna burbuja de oxígeno donde puedan vivir bacterias”, detalló.

La primera actriz recibirá cuidados especiales en casa

De vuelta a casa

Luego de dos semanas cuidando a su mamá en el hospital, Luis Enrique confesó que doña Silvia Pinal está feliz de regresar a su hogar: “Está muy entusiasmada, como todos, porque ya nos vamos a la casa, ya estaba muy enojada, lo que quería era irse a su casa, ya estaba queriendo regañar a todos los doctores para que la dejaran ir y tal cual, ahorita la están limpiando, en menos de media hora vamos a salir por ahí”, comentó, señalando la puerta por la que abandonaron el hospital.

Aunque la familia estará enfocada en vigilar que la herida sane correctamente, el hijo de la actriz confesó que, en los últimos días, le ha expresado en varias ocasiones sus deseos de visitar uno de sus sitios preferidos: “Quiere ir a Acapulco, en la playa Alejandra la consiente mucho, la meten a la alberca, ahorita no va a poder nadar, obviamente, pero cuando los doctores nos den un poquito de luz verde, podemos contemplar la posibilidad de llevarla para allá, mientras tanto va a tener que tener muchos cuidados en casa”, explicó.

Esta tarde, la primera actriz abandonó el hospital

Deja el hospital, fuerte y sana

A pesar de que permaneció más de dos semanas en el hospital, Luis Enrique reveló que la salud de la creadora de Mujer… casos de la vida real es buena: “Jamás, sus signos vitales siempre estuvieron bien, jamás ha estado inconsciente ni nada, jamás tuvo ni baja de presión, su corazón está fuertísimo, el problema que tuvo en diciembre está controlado, ella tiene muy buena salud y está de muy buen humor con todos”, dijo resaltando que sale del hospital con muy buen pronóstico médico.

Sus hijos comparte que tiene un gran ánimo

Su estado de ánimo

Por su parte, su hija Sylvia Pasquel ya había adelantado la fecha de su salida del hospital, pues desde hace días, tenían conocimiento de que la actriz estaba en franca recuperación: “Le van a hacer un lavado quirúrgico y parece que puede salir el lunes si este lavado resulta definitivo para que puedan suturarla”, detalló hace unos días en entrevista para el programa Hoy. En esta charla, Sylvia contó divertida lo que le dice su mamá: “Que quiere irse a Nueva York. Ahorita que entré me dice: ‘no me digas que tú también vienes conmigo’, le digo: ‘¿A dónde mamá?’ y me dice: ‘A Nueva York’, ‘Yo voy a donde tú quieres’, le digo”. Cabe destacar que durante la hospitalización de doña Silvia, sus tres hijos se mantuvieron unidos y pendientes de la salud de la actriz.

