De viva voz, Silvia Pinal habla de su salud y acaba con las especulaciones

En más de una ocasión Silvia Pinal ha demostrado ser una mujer dotada de una gran fortaleza y ahora no ha sido la excepción. En diciembre pasado estuvo hospitalizada unos días, pero fue dada de alta justo a tiempo para recibir el año nuevo con su familia. Recientemente se especuló que la icónica actriz atravesaba nuevamente por un momento delicado de salud, ello a raíz de una supuesta caída. Sin embargo, la intérprete mexicana ha roto el silencio y ha desmentido de viva voz tales versiones.

©GettyImages



La actriz ha asegurado encontrase muy bien de salud.

Iván Cochegrus, amigo y productor de la actriz, atendió a los reporteros del programa Venga la Alegría (TV Azteca) a las afueras de la casa de doña Silvia y reveló cuál es el estado de la diva del cine mexicano. “Realmente ella está bien, es mentira que se cayó. La señora tiene una llaga que ya se le está cerrando, esto fue de los días es estuvo internada en el hospital”, aclaró, desmintiendo que esta situación se debiera a malos cuidados del personal que atiende a la actriz.

“Ella está muy bien cuidada, y tiene un colchón especial para evitar las llagas”, explicó Cochegrus, destallando que la intérprete es atendida por tres enfermeros, dos de los cuales están con ella siempre en su casa. Además, compartió que, por indicación de los médicos de Silvia, a menudo le hacen preguntas de todo tipo para constatar su evolución, y ella se ha mantenido lúcida siempre.

Finalmente, el productor compartió ante los micrófonos del matutino un audio enviado por doña Silvia en el que, de viva voz, revela cómo se encuentra en este momento. “Hola, ¿cómo están? ¿están bien? Yo estoy muy bien de salud (risas)... Estupendamente bien”, expresó la intérprete de 92 años. Inmediatamente se despidió enviando besos. “Adiós, bye, good bye”.

¡Después de que se revelara que la gran actriz Silvia Pinal se encontraba grave de salud tras una caída, fue la misma actriz quién lo desmintió a través de un mensaje de audio! 🙌🏻✨☺️ #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQpic.twitter.com/52LRCOKtgA — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 5, 2024

“No me he caído, ni estoy en el hospital”, expresó en otro audio compartido instantes después, haciendo énfasis en su estado. Estas palabras echaron abajo por completo aquellos rumores sobre el supuesto accidente doméstico que había sufrido recientemente. “No se ha caído ni le ha pasado nada, está de muy buen humor y se acaba de desayunar sus tamales”, expresó Cochegrus.

La asistente de doña Silvia ya había desmentido la caída

El pasado 2 de febrero, el periodista Gustavo Adolfo Infante mencionó en el programa De Primera Mano (Imagen Televisión), las versiones respecto al supuesto percance de la actriz, mismas que dijo, habían sido desmentidas por Efigenia Ramos, asistente personal de la diva. “El día de ayer (jueves 1 de febrero) trascendió que doña Silvia se había caído en su casa y que había llegado una ambulancia con intención de llevarla al hospital, pero finalmente no la llevaron, según esto, yo no sé. No lo pudimos corroborar porque hospitalizada no estaba”, señaló.

“Osiris Carbajal, nuestro director de información, habló con Efi, que es el brazo derecho de doña Silvia y le dijo que no, que doña Silvia estaba en perfectas condiciones. Que ‘estaba superbién’, palabras textuales”, comentó.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.