Tras ser dada de alta del hospital, así se encuentra Silvia Pinal

Una vez más, Silvia Pinal ha demostrado que es un ‘roble’, tal como lo han dicho sus propias hijas. La actriz mexicana fue hospitalizada el pasado 22 de diciembre por una influenza, lo que inevitablemente preocupó a sus fans. Sin embargo, poco a poco mostró mejoría y finalmente fue dada de alta el último día del año, justo para recibir el 2024 junto a los suyos y también para continuar su recuperación en casa. A varios días de su salida del hospital, se ha revelado cómo se encuentra la diva del cine mexicano, tanto de salud como de ánimos.

Tras su última hospitalización, Silvia fue dada de alta el pasado 31 de diciembre.

Efigenia Ramos, asistente de doña Silvia, contó cómo ha evolucionado la actriz de 92 años desde que fue dada de alta el pasado 31 de diciembre. “La señora va muy bien, la recuperación ha sido mejor de lo que podríamos esperar. Nos dijeron que le diéramos papillas, pero ya le estamos dando comida normal y ella está súper bien”, dijo en entrevista para el programa Venga La Alegría (TV Azteca).

Si bien hace unos días se conoció que, con el fin de que la actriz continuara su recuperación en casa, se había acondicionado su domicilio con todo lo necesario para continuar el control y la rehabilitación física y pulmonar, así como oxígeno, Efigenia señaló que los cuidados han sido mínimos. “Nada de cubrebocas, todo normal”, detalló.

La actriz se encuentra en su casa recuperándose.

Silvia, de muy buen ánimo

Y no solo ha mostrado una mejoría en su bienestar físico, pues a decir de su empleada, la actriz también se encuentra muy bien anímicamente. “De ánimo también está muy contenta y estamos viendo partir una rosca ahora en (Día de) Reyes”, contó Efigenia, refiriéndose a la tradición que se celebra cada 6 de enero tanto en México como en otros países.

Su familia se ha mantenido muy pendiente de ella.

Silvia ha contado con el apoyo de y los cuidados no solo del personal a su cargo, sino también de su familia, incluida su hija Alejandra Guzmán. “Estuvo toda la mañana con ella, platicando. Muy bien, consintiéndola mucho”, contó Ramos.

La rockera se había confesado muy feliz por el alta médica de su mamá, algo que consideró un gran regalo. Cuando fue por doña Silvia al hospital contó que el característico sentido del humor de la actriz permanecía intacto. “Ya me cantó hasta La Cucaracha, ya le dieron todas sus terapias, está muy bien, muy contenta”, aseguró a la prensa mexicana. “Ella es fuerte... qué madera, qué mujer, me encanta, me encanta poder venir por ella finalmente, estoy emocionada, estoy contenta y ya les contaré”, expresaba entonces la cantante.

