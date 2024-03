Los hijos de Silvia Pinal, unidos por la salud de su mamá

Después de que hace unos días se diera a conocer que Silvia Pinal había sido hospitalizada nuevamente, las alertas por la salud de la primera actriz se encendieron. Para dar certidumbre al público su hijo, Luis Enrique Guzmán, ha mantenido a la prensa informada del estado de la creadora de Mujer… casos de la vida real. En las últimas horas, la actriz ha mostrado una importante mejoría: “Ella tiene muy buena salud clínica. Le hicieron una limpieza hoy, ya se le cerró parte de la herida, ya nada más le quedó arriba un pedacito para que pueda drenar”, comentó su hijo, en entrevista con varios medios de comunicación, a la salida del nosocomio.

Sylvia, Alejandra y Luis Enrique se han mantenido cercanos en la hospitalización de su mamá

Los Pinal cierran filas

En este encuentro, el también hijo de Enrique Guzmán, fue cuestionado sobre cuál es la relación con sus hermanas, en estos momentos. Confirmando lo dicho por la primogénita de la actriz, Sylvia Pasquel, Luis Enrique reconoció que, a pesar de que, por motivos de trabajo, sus hermanas no han podido asistir al hospital, están al pendiente de su evolución: “Con mis hermanas fuera, trabajando, yo tengo que estar al pie del cañón y no por qué ellas no estén, a mi mamá la queremos mucha gente y no nada más está Efi, hay un equipo de cuidadores que la adoran y la quieren mucho”, explicó el hijo de la actriz sobre cómo está manejando la familia esta dificultad médica de doña Silvia.

Luis Enrique resaltó la unión familiar con la que están enfrentando esta situación: “Sí, hay que estar todos juntos, mi mamá nos necesita a todos, unidos y disfrutando con ella, no tiene caso ni discutir. Nuestro deber, es más bien apoyar y reír lo más posible, porque de eso se trata la vida”, explicó. Aunque no están físicamente, Alejandra y Sylvia se han hecho presentes en el hospital: “Todo el tiempo que estamos le ponemos el teléfono y de alguna manera, le dan amor, le dan cariño y le dan apoyo desde allá”, explicó.

En febrero pasado, Alejandra Guzmán celebró con su mamá sus 56 años

La preocupación del resto del clan

A pesar de que Michelle Salas, bisnieta de doña Silvia, no vive en México, según contó su tío, también se ha mantenido pendiente de la evolución de la primera actriz: “Creo que sí, ella se comunica más con Efi, Stephie también”, añadió. Debido a que la herida por la que fue hospitalizada está sanando de manera satisfactoria, Luis Enrique cree que en breve su mamá podría ser dada de alta: “Queríamos que saliera hoy, la acaba de ver el doctor, la está analizando y creo que se va a tener que quedar uno o dos días más”.

La actriz permanecerá unos días más en el hospital

Silvia Pinal, más fuerte que nunca

Sobre el ánimo de doña Silvia, aseguró: “Está comiendo bien, está de buen humor, hace rato hablé con ella y está muy contenta. Es muy chistosa con los doctores y las enfermeras, todo el tiempo sacando puntadas, hace tiempo que no la veía así de cómica”, compartió. Luis Enrique resaltó que, más allá de la llaga por la que fue atendida, su mamá goza de buena salud: “De lo que es el corazón, los pulmones, bien. Gracias a Dios llegó aquí muy sana y fuerte a luchar contra la herida. Yo veo a mi jefa más fuerte que nunca”, aseguró.

