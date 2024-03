Sylvia Pasquel rompe el silencio sobre la salud de Silvia Pinal: ‘Estamos tomando las decisiones correctas’

Desde hace algunos días, Silvia Pinalse encuentra hospitalizada debido a una llaga en la espalda, así lo confirmó su hijo, Luis Enrique Guzmán en una reciente entrevista con los medios. Ahora, es Sylvia Pasquel quien ha roto el silencio para revelar más detalles de esta situación y de la razón por la cual, según afirma, se originó este problema médico que está siendo tratado de manera oportuna. Así mismo, confía en que la diva del cine mexicano pueda ser dada de alta lo más pronto posible, pues además permanece con buen estado de ánimo.

©@sylviapasqueloficial



Silvia Pinal se encuentra hospitalizada por una llaga en la espalda.

Sylvia Pasquel y cómo se originó el actual problema de su mamá

Atenta con la prensa, Sylvia concedió una entrevista en la que habló de cómo se encuentra su madre Silvia en estos instantes, espacio en el que reveló cómo fue que se originó el problema de la llaga que afecta a la primera actriz. “Todo está bien pero ya queremos que salga del hospital porque ya es mucho aquí. Lo que queremos es que salga lo más pronto posible. Mi mamá cuando ingresó la primera vez, que venía nada más a que le sacaran las flemas, luego le salió influenza, le salieron un chorro de cosas, la metieron aquí al hospital y luego sale del hospital con esa llaga. Nosotros hemos estado lidiando con esa llaga para poderla curar…”, dijo en una charla retomada por medios como Radio Fórmula.

La actriz contó que todo fue a raíz de un estudio que le fue practicado a Silvia, algo descubierto por los enfermeros que asisten a la intérprete. “El caso es que siempre, toda la gente, está hablando mal de nosotros como hermanos, y nosotros, los tres, estamos pendientes de la salud de mi mamá tomando las decisiones correctas, pero este problema lo ocasionó el hospital porque cuando salió mi mami salió con esa llaga. Hemos estado lidiando con eso la trajeron a hacerle un estudio, y estuvo tanto tiempo en ese estudio, en una plancha, el estudio mismo le creó unos coágulos y cuando llegó a su casa los enfermeros, cuando la iban a preparar para meterla a la cama, se dieron cuenta que se había abierto la herida…”, contó.

©GettyImages



Sylvia Pasquel afirma que la llaga que padece su madre fue causada por una hospitalización.

Echa por tierra los rumores

Sylvia aprovechó para desmentir las versiones que comenzaron a circular en días pasados, mismas que afirmaban que la situación de doña Silvia era muy delicada. “No hubo gritos, no hubo charcos de sangre ni nada de esa información amarillista que se ha estado dando, lo que hicieron fue que se había abierto (la llaga), le hablaron al doctor, estaba mi hermano en México porque yo estaba trabajando en Monterrey, mi hermana estaba trabajando entonces mi hermano tomó la decisión de traerla al hospital para hacerle sus lavados quirúrgicos…”, explicó.

©GettyImages



Los hijos de Silvia Pinal afirman que la actriz se encuentra de buen ánimo.

Antes de despedirse, Sylvia contó que su mamá se encuentra con buen estado de ánimo. “Está muy dicharachera, muy alegre…”, comentó. Así mismo, reiteró que la situación con sus hermanos no es complicada como se ha dicho. “Por más que quieran, las cosas están bien. Ahorita es cuando más unidos tenemos que estar, aunque nos quieran separar y nos quieran decir que nos odiamos y que no nos vemos ni en pintura, somos hermanos además, no tenemos por qué tener ese tipo de problemas…”, afirmó.

