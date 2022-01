Silvia Pinal reaparece en las redes sociales junto a Alejandra Guzmán

La calma parece haber vuelto al hogar de Silvia Pinal a casi un mes de haber sido hospitalizada en la Ciudad de México. La primera actriz alarmó a sus seguidores y familiares cuando después de un chequeo los médicos confirmaron que se había contagiado de COVID-19, dejándola bajo observación médica por varios días. Por fortuna, a principios de mes la mujer de 90 años regresó a casa libre del virus y hoy vuelve a ser protagonista de una linda publicación en las redes sociales, esta vez junto a su hija Alejandra Guzmán.

“Mi madre es un roble”, fueron las palabras con las que la cantante acompañó la postal. No hicieron falta más explicaciones para entender que la actriz se encuentra de maravilla y que el contagio hoy es parte del pasado. Una actualización de parte de Alejandra que deja tranquilos a los seguidores de Silvia.

Con su publicación, la también hija de Enrique Guzmán nos cuenta entre líneas que su salud está mucho mejor luego de haberse contagiado, al igual que su mamá, con Coronavirus. La linda foto en la que Ale besa la mejilla de Silvia recibió muy buenos mensajes de parte del público que se sintió aliviado al ver que ambas se encuentran bien.

Silvia Pinal, con muchas ganas de vivir

A principios de mes, Silvia recibió la prueba negativa que tanto esperaba de parte de sus médicos. Con ella no sólo corroboraba que había vencido este contagio de COVID, sino que le daba oportunidad de planear unos días lejos del estrés para relajarse al máximo. “¡Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó!”, confirmó al programa Ventaneando.

“En estas vacaciones fíjate que aún no sé, aunque quiero. En mis últimas vacaciones que hice estuve en Acapulco y ahora me gustaría, no sé, pero yo creo que Acapulco”, contó sobre sus planes de ir a la playa. Tranquila, agregó sobre su salud: “Me siento perfecta, me siento muy bien, con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso”.