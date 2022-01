Silvia Pinal da negativo a Covid: ‘Me siento perfecta, con ganas de vivir’

Silvia Pinal está libre de Covid-19, la contagiosa enfermedad que contrajo casi a finales de diciembre y que encendió las alarmas entre sus familiares y amigos, quienes se preocuparon por su salud luego de ser hospitalizada y detectada con el virus en la Ciudad de México. Esos días ya quedaron atrás y ahora la primera actriz habló de lo bien que se siente y las ganas que tiene de vivir y de vacacionar en la playa.

“¡Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó!”, dijo contenta y con la energía que la caracteriza. En su charla con el programa mexicano Ventaneando, la mamá de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán no sólo confirmó lo bien que se siente, sino lo bien que la ha pasado en días recientes, revelando que no tiene secuelas graves de la enfermedad.

“Me siento perfecta, me siento muy bien, con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso”, expresó. Contenta, agregó: “Estoy comiendo como Dios manda, como muy bien.

Silvia, quien estuvo hospitalizada durante seis días, aprovechó para contar su experiencia bajo vigilancia médica. “En el hospital bendito sea Dios pasó pronto porque si fuera largo sería terriblemente enfermo, no, pasa rápido... Tengo que darle gracias a Dios, gracias a los médicos y que terminó muy bien”, comentó tranquila.

Después de la preocupación, viene la calma

Silvia Pinal se contagió de Covid-19 en su propio hogar, cuando algunas personas la visitaron para grabar algunos promocionales de una colaboración que tendría con su hija Alejandra. Al parecer, una de las personas del staff estaba enferma y se mantuvo cerca de ella aquel día. Y aunque desde principios de mes se había confirmado que la actriz había dado negativo a las pruebas, fue hasta ahora que lo anunció su médico de manera oficial.

Con los resultados negativos, Silvia empieza a pensar en tomar vacaciones, dejándose entrar por la belleza de las playas mexicanas: “En estas vacaciones fíjate que aún no sé, aunque quiero. En mis últimas vacaciones que hice estuve en Acapulco y ahora me gustaría, no sé, pero yo creo que Acapulco”. Lo que sí ve complicado es pasar esos días de descanso junto a sus hijos. “Ay no, es muy difícil. Brincos diera, yo la verdad creo que no; pero sí voy a tratar”, dijo, aunque no dejó de ser realista.

