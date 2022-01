María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, sobre su enfermedad: ‘Voy mejorando día a día’

Durante esta temporada, los casos de coronavirus no dejan de ir en aumento. Recientemente la actriz María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje de ‘La Chilindrina’ en El Chavo del 8, reveló que dio positivo a COVID-19. A través de un comunicado en su perfil de Instagram, la legendaria actriz de 71 años dio a conocer su contagio, además de hablar sobre su estado de salud, el cual aseguró va mejorando a pesar de los rumores que se dieron en las últimas horas.

©@lachilindrina_oficial



María Antonieta de las Nieves compartió con sus seguidores que dio positivo a COVID-19

El mensaje de ‘La Chilindrina’ decía lo siguiente: “Queridos fans, amigos y familiares: A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer Covid-19 he salido positiva al hacerme la prueba”. La también empresaria agregó que no presenta mayores complicaciones: “Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si sólo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí”. Para concluir, la estrella de televisión deseó lo mejor a sus seguidores para el próximo año. “Aprovecho para desearles un feliz 2022”.

©@lachilindrina_oficial



La legendaria actriz agregó que está bien y desmintió los reportes de su supuesta gravedad

Pese a los cuidados que tuvo, dentro y fuera de su hogar, la comediante salió positiva al virus del SARS-CoV-2, por lo que ahora se encuentra en observación médica en casa. Al ver el mensaje de la aclamada actriz, sus miles de fans le dejaron mensajes de apoyo para que salga delante de dicha enfermedad. “Te queremos mucho Chilindrina”, “Que Dios te cuide y te mejores pronto”, “Eres fuerte como la mismísima Chilindrina”, fueron solo algunos de los mensajes de sus fieles seguidores.

Hace una semana, la actriz celebró su cumpleaños número 71, y a través de sus redes, agradeció los lindos gestos de aquellos que han seguido su trayectoria dentro del mundo del entretenimiento.