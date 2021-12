Salud de Silvia Pinal mejora considerablemente y podría dejar el área de COVID

Tras días de preocupación por la salud de la actriz Silvia Pinal, hay muy buenas noticias para sus familiares y fans. La actriz presentó una mejora considerable que, a consideración de los médicos, podría salir del área de COVID del hospital en el que se encuentra en la Ciudad de México. Sin embargo, permanecerá algunos días más bajo observación médica. Así lo dio a conocer su hija Sylvia Pasquel.

“Si el consejo de epidemiología considera que mi mamá ya está en la etapa final, sin síntomas, y está perfectamente bien de su oxigenación, de su ritmo cardiaco y de su presión pueden considerar la posibilidad de pasarla a terapia intensiva, pero ya en el área que no es covid“, dijo la también actriz al programa mexicano, Hoy.

Pasquel detalló que la familia no sólo ha estado por completo al pendiente de su mamá, sino que también lograron comunicarse con ella por videollamada. “Hace ratito estuvimos haciendo un Zoom con ella, toda la familia. Está muy bien”, aseguró.

Sylvya también informó que la actriz de 91 años no tiene complicaciones. “Todos sus signos vitales están perfectos, su oxigenación perfecta, no tiene síntomas de ningún tipo, ni fiebre ni nada”, dijo. Y detalló que Pinal no presenta síntomas severos por el contagio de COVID-19. “Es asintomática 100 %. Lo único es su tos, que tiene una tosecita”, detalló.

Silvia Pinal, un susto para familiares y fans

Considerada la “última diva” del cine mexicano, Silvia Pinal alarmó a sus fans, familiares y amigos el miércoles pasado, cuando tuvo que ser ingresada al hospital a modo de emergencia. Al principio los médicos la atendieron por complicaciones médicas, pero durante los exámenes de rutina descubrieron que estaba contagiada de Coronavirus.

Su hija, Alejandra Guzmán, confirmó ese mismo día que su mamá se pudo haber contagiado el fin de semana anterior, cuando participó en los promocionales de un evento que la familia tendrá en los próximos días. Aunque la actriz no salió de casa, al parecer fue alguien del equipo técnico quien pudo haber estado contagiado sin saberlo. De ahí la importancia de no bajar la guardia y seguirnos cuidando para evitar propagar la enfermedad.