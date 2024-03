Tajante, Galilea Montijo responde a las críticas por la celebración del cumpleaños de su hijo

La felicidad es inmensa en el corazón de Galilea Montijo, quien en días pasados celebró por todo lo alto el cumpleaños número 12 de su hijoMateo, al que consintió con una fiesta por la llegada de este día tan especial. Cercana como suele ser a sus seguidores, la conductora del programa Hoy compartió vistazos de la celebración, algunas fotografías en las que el festejado aparece rodeado de amigos y demás seres queridos, entre ellos la exesposa de Fernando Reina, -su papá-, Paola Carus. Tras presumir con orgullo ese instante, la tapatía no solo recibió felicitaciones para su primogénito, pues hubo quienes lazaron críticas por la locación elegida por Montijo para llevar a cabo este encuentro familiar, a lo que ella reaccionó de inmediato.

Galilea envió un contundente mensaje en redes para defenderse de la polémica.

Galilea responde a la polémica

Ante la ola de comentarios que recibió Galilea a raíz de que algunos medios y usuarios en la red aseguraban que la fiesta se había llevado a cabo en una cantina, la presentadora no guardó silencio, defendiéndose de quienes han tratado de empañar este momento tan único para ella y su familia. “Cómo distorsionan historias de algo como el cumple de mi hijo. Ojo, esto no es una explicación, solamente callando estupideces de ciertos medios que no hayan cómo rellenar su información por tener más vistas a sus links…”, escribió Montijo en una de sus historias publicadas en Instagram, misma que se viralizó en cuestión de instantes.

Frente a lo sucedido, Galilea reiteró su molestia e indignación, sobre todo por tratarse de una celebración para su hijo, algo que podría ser lejano de cualquier tipo de polémica. “Cómo algo tan lindo que con cariño lo comparto lo llevan a niveles estúpidos”, concluyó la conductora de televisión, dispuesta a alzar la voz siempre que sea necesario. Montijo viajó al puerto de Acapulco para poder consentir a su hijo, haciendo a un lado de una vez por todas lo que se ha dicho sobre la fiesta, en la cual Mateo se aprecia feliz mientras recibe el cobijo de los suyos.

Galilea presumió cómo consintió a su hijo en su día.

La aclaración de Galilea sobre la locación del festejo

Luego de las imágenes que causaron revuelo entre quienes siguen de cerca los movimientos de Galilea, la tapatía publicó una fotografía en la que hizo mención al lugar en el que había celebrado verdaderamente a su hijo. En la foto se aprecia a varios niños invitados a lo largo de una mesa ubicada en la terraza de un restaurante con vista al mar. En esa postal, Galilea agradeció al establecimiento por la cena para el festejado y sus invitados, según escribió en la historia. “Un lugar cien por ciento familiar, siempre apoyando a Acapulco”, agregó en la publicación.

Galilea viajó a Acapulco para celebrar a su hijo.

Más allá de los comentarios, Galilea disfrutó al máximo la vuelta al sol de Mateo, quien se dejó ver sonriente en las imágenes publicadas por su mamá en redes. Así mismo, le dedicó un sentido mensaje en el que el puso en alto el infinito amor que siente por él. “No tengo palabras para agradecer a la vida y a Dios el poder ser tu mamá y ¡verte crecer! Te amo, mi amor del bueno. ¡Feliz cumple! Mi único objetivo y propósito en la vida es verte feliz. Siempre serás ‘mi pedazo de cielo’, ‘mi amor del bueno’. Te amo, mi Mateo”, escribió Montijo en sus redes.