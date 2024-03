¡Arriba Colombia! Sofía Vergara acompaña a Karol G en una noche muy especial

Sin lugar a dudas, Karol G se encuentra en su mejor momento y no solo en el plano personal, sino también en el profesional. La intérprete, quien hace poco despertó rumores de compromiso, ha recibido una importante y muy merecida distinción: ha sido nombrada Mujer del Año 2024 en los Premios Billboard Women In Music 2024. Si recibir este reconocimiento ya era por sí mismo muy emocionante, lo fue todavía más para la cantante recibirlo de manos de otra exitosa colombiana: Sofía Vergara.

Karol fue nombrada Mujer del Año 2024 por Billboard.

“Qué honor ser parte de esta noche tan bella para @karolg. ¡Orgullo de mi tierra! Te quiero Karol”, escribió la protagonista de Griselda (Netflix) al compartir en su Instagram varias fotos junto a la homenajeada. Fue precisamente en dicha serie, estrenada el pasado mes de enero, que la actriz y la cantante trabajaron juntas, lo que ayudó a estrechar su relación.

Sofía también publicó un video del momento en el que se hizo presente en el escenario del YouTube Theater Hollywood Park, en Los Ángeles, para presentar el reconocimiento a su compatriota. La actriz lució bellísima con un vestido strapless blanco y negro, el cual acentuó su espectacular figura. El favorecedor diseño tenía transparencias y un gran escote en la parte superior, y una falda larga y ceñida con una abertura trasera.

Emocionada, Karol subió al escenario y se dirigió directamente a los brazos de su connacional, de quien recibió un cariñoso beso en la mejilla. En su gran noche, cantante de 33 años usó diferentes looks y al momento de reunirse con Sofía usaba una falda y un top blancos de estilo holagado.

Con el galardón en mano, y tras agradecer el público y a los organizadores de la ceremonia, ‘La Bichota’ se aproximó de nueva cuenta hacia Sofía para darle otro efusivo abrazo. Como dos buenas amigas, las talentosas colombianas se alejaron juntas de la vista del público con actitud de celebración. La estrella de Modern Family mostró el momento tras bambalinas en el que ella y la cantante seguían abrazadas tras abandonar el escenario.

El sentimiento de júbilo de Karol y Sofía no es para menos, pues con el reconocimiento que acaba de recibir se ha convertido en la primera artista que graba principalmente en español en obtener esta distinción desde 2007, cuando se inauguró la ceremonia de premios.

El emocionante discurso de Karol G

“Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser una mujer, me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música”, inició la intérprete de éxitos como TQG.

Karol animó a sus seguidores a seguir su corazón.

“Decidí que iba a seguir haciendo música, aunque solo fuera para mí, descifré que si mi entorno no cambiaba, de pronto era yo la que tenía que cambiar, y yo era la que iba a hacerlo, y no iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades, sino que iba a ser mi fortaleza, mi motivo y mi razón”, reflexionó la cantante, cuyo nombre de pila es Carolina Giraldo Navarro.

“Ahora miro para atrás, todo el tiempo que me ha tomado estar aquí, 16 años, y me siento muy en paz conmigo misma porque seguí mi corazón. Sigan su corazón”, continuó. “Las cosas más difíciles hoy las agradezco, porque me han hecho la persona que soy, no veo dolor, veo un montón de oportunidades creadas y un montón de corazones”, agregó.

