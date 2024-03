¡Sorpresa! Gal Gadot le da la bienvenida a su cuarta hija

La familia de Gal Gadot ha sumado a una integrante más, pues la actriz acaba de anunciar el nacimiento de su cuarta hija de la mano de su esposo Yaron Varsano. La estrella israelí, famosa por su papel de Wonder Woman en el Universo DC, ha presentado a su pequeña Ori en redes sociales y ha revelado que afrontó ciertas dificultades durante su dulce espera, la cual llevó con mucha discreción.

©GettyImages



Gal y su esposo Jaron ha crecido su familia.

“Mi dulce niña, bienvenida. El embarazo no fue fácil y lo superamos”, escribió la actriz de 38 años al inicio de su publicación en Instagram, aunque sin explicar las razones por las que la gestación se tornó complicada. “Has traído tanta luz a nuestras vidas, haciendo honor a tu nombre, Ori, que significa ‘mi luz’ en hebreo”, agregó en su mensaje.

Junto a estas palabras, la también exreina de belleza compartió una tierna foto aparentemente tomada instantes después del alumbramiento. En la imagen se veía a Gal recostada en una cama de hospital, acunando a la bebé contra su pecho dulcemente. La recién nacida estaba envuelta en mantas y llevaba puesto un pequeño gorro rosa.

©@gal_gadot



Con esta foto la actriz anunció la llegada de su cuarta hija.

“Nuestros corazones están llenos de gratitud. Bienvenida a la casa de las chicas... Papi también es muy cool”, agregó en su post. Tal como la misma Gal lo señaló, su familia está formada predominantemente por mujeres. En 2011, tres años después de casarse con Varsano, la actriz recibió a Alma, su primogénita. Luego vino Maya, quien nació en 2017, y después Daniella en 2021. Ahora con Ori, son 5 a 1 en casa.

Las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas las de colegas de la industria cinematográfica como Jason Momoa. “Felicidades mamá, te quiero mucho”, escribió el actor de Aquaman, con quien Gal ha compartido créditos en películas como Justice League. “Felicidades. Es tan hermosa”, comentó por su parte Aaron Paul, estrella de Breaking Bad.

©@gal_gadot



Gal y Jaron con sus hijas Alma, Maya y Daniella.

Su experiencia con los partos

Hace un par de años, Gadot se sinceró sobre su experiencia en la maternidad y confesó que, si bien el embarazo le resulta algo difícil, cuando llega la hora de dar a luz es la más feliz. “Me encanta dar a luz. Lo haría una vez a la semana si pudiera... ¡es tan mágico!”, dijo en enero de 2022 en entrevispara para InStyle.

“Y aclaro que siempre tomo epidural, así que no es tan doloroso. El momento en el que sientes que estás creando vida, es increíble. Sin embargo, los embarazos son difíciles para mí, me siento enferma y tengo migrañas. No estoy en mi elemento”, confesó la actriz, quien debutó en la maternidad cuando tenía 25 años. “Siempre quise ser una madre joven. Sí, tres niñas... Dios las bendiga, pero es mucho trabajo”, contaba entonces.

©@gal_gadot



Gal y su familia en 2021, tras el nacimiento de Daniella.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...