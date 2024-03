Paola Dalay se sincera respecto a la diferencia de 10 años que tiene con José Eduardo Derbez

El amor de José Eduardo Derbez y Paola Dalay cada día se consolida más. La pareja, que se encuentra en plena dulce espera de su primera hija, se ha fortalecido a través de los más de cuatro años que llevan juntos, por lo que incluso ahora han comenzado a formar una familia. Todo esto a pesar de que el joven actor es 10 años mayor que su novia, pues ambos han logrado entenderse a la perfección y crear una conexión única, dejando en claro que la diferencia de edades nunca ha sido un problema para ellos. Algo de lo que la futura mamá habló recientemente en sus redes sociales, donde se refirió a cómo es su relación con el también comediante y a la forma en la que la edad no ha sido impedimento para consolidarse como pareja.

Lo que ha dicho Paola sobre la diferencia de edad

Fue durante una sesión de preguntas y respuestas que Paola organizó en sus historias de Instagram, que la joven influencer fue cuestionada por uno de sus seguidores respecto a la diferencia de edad que existe entre ellos, una oportunidad que Dalay aprovechó para dejar en claro que tanto para ella como para su novio, la edad es solo un número. “Cero (influye). Tenemos una relación bien bonita”, expresó-convencida.

En ese mismo sentido, la futura mamá destacó que, a pesar de que el hijo de Eugenio Derbez es 10 años mayor, han logrado entenderse a la perfección, por lo que su relación la llevan de la mejor manera, especialmente ahora que se convertirán en padres. “La verdad nos llevamos increíble”, destacó.

Paola y José Eduardo se han consolidado como pareja a lo largo de tres años

¿Qué ha dicho José Eduardo al respecto?

En septiembre de 2021, José Eduardo se refirió respecto a este tema durante una de sus participaciones en el programa Miembros al Aire, admitiendo que cuando conoció a Paola le preocupaba un poco el tema de la edad, por lo que incluso habló con los papás de su novia. “Hablando de diferencias, yo con mi novia, cuando vi la diferencia de edad lo que me preocupaban eran sus papás. Entonces fui con sus papás, vi que los papás no había (problema) y dije como órale va”, comentó el intérprete. “A mi novia ahorita le llevo 10 años y sí se me hace (mucho)”, agregó.

Ahora, el artista y la madre de su primera hija han logrado formar una sólida relación y de hecho ya pasaron cuatro años desde que decidieron comenzar a escribir su historia de amor. Eso sí, el actor ha reconocido la madurez de Paola, con quien se ha acoplado perfectamente. “Está padre la relación, porque ella es muy madura, yo soy inmaduro entonces ayuda. Yo soy como un niñote y ella es más madura y le gira más”, comentó el intérprete entre risas.

La pareja cuenta los días que faltan para tener a su hija entre sus brazos

