Gabourey Sidibe, estrella de ‘Precious’, anuncia que está embarazada, ¡y son gemelos!

Gabourey Sidibe, quien saltó a la fama por su papel protagónico en la película Precious (2010) ha compartido una inmejorable buena nueva: ¡Está embarazada! La actriz de 40 años y su esposo Brandon Frankel, quien representante artísitico y ejecutivo de una empresa de entretenimiento, es convertirán en padres de gemelos, pues la “dulce espera” es por partida doble.

©@gabby3shabby



Gabourey y su esposo Brandon esperan gemelos.

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió la grata noticia. “¡Estoy embarazada! Pensamos que era hora de dar a nuestros gatos un poco de responsabilidad, ¡así que les vamos a dar un bebé a cada uno para que lo cuiden! ¡Dos bebés, dos gatos, doble de diversión! ¡Entrega de gemelo próximamente!”, escribió emocionada en su cuenta de Instagram en una publicación conjunta con Brandon y la empresa especiliazada Baby List.

Gabourey y su esposo ya se están preparando para la llegada de sus bebés, pues en su publicación mostraron además algunos de los artículos de bebés que han adquirido hasta ahora: Un coche doble y un porta bebés.

©@gabby3shabby



La pareja está muy emocionada con el crecimiento de su familia.

En varias de las fotos que compartió la actriz junto a su esposo, él se veía muy feliz abrazando a Gabourey y tocando dulcemente su baby bump. La actriz lució un vestido corto de color rosa, con manga larga, así como medias negras traslúcidas y botas.

Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar, y enseguida les enviaron los mejores deseos. Entre los mensajes destacó el de la galardonada actriz Octavia Spencer, quien escribió: “¡Felicitaciones! Te ves radiante”.

©@brandontour



Gabourey y Brandon se casaron en 2021.

Casi tres años de matrimonio

Gabourey y Brandon se casaron en marzo de 2021 en una boda secreta, y fue hasta el año siguiente que la noticia de su matrimonio se hizo pública. La actriz asistió al programa Live With Kelly And Mark (WABC-TV) en diciembre de 2022 y reveló que ya era mujer casada.

“Lo que pasa con las bodas es que no me gustan. No me gustan”, explicó entonces la actriz a los anfitriones del show televisivo. “He aquí un ejemplo de lo mucho que no me gustan: en realidad estoy casada. Nos casamos hace más de un año”, reveló. Gabourey contó además que ella y su esposo se comprometieron en noviembre de 2020 después de conocerse en una aplicación de citas.

