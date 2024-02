Cristiano Ronaldo tiene en su hijo Junior al mejor compañero de gimnasio

Cristiano Ronaldo es el padre más orgulloso, pues su hijo Junior está siguiendo sus pasos en la cancha, además de mostrarse como un jovencito disciplinado. A través de sus redes sociales, el futbolista compartió una fotografía en la que aparece al lado de Cristiano Jr. haciendo su entrenamiento diario. Como ambos son deportistas de alto rendimiento deben ejercitarse todos los días y qué mejor si se tienen como compañeros del gym. Con 13 años, el chico milita en el Al-Nassr —el mismo equipo de su padre— pero en la categoría Sub-13.

Cristiano Ronaldo y su hijo son los mejores compañeros en el gimnasio

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 622 millones de seguidores, Cristiano posó de lo más sonriente con Junior; ambos dejaron a la vista su gran musculatura, destacando por supuesto su marcado abdomen. A su corta edad, Junior tiene unas ‘abs’ de acero y ha dejado impactados a los seguidores de su padre, pues todo parece indicar que, de seguir así, cosechará una fructífera carrera justo como Cristiano Ronaldo quien se ha convertido en su más grande ejemplo.

Junto a las fotografías, que ya se han hecho virales en la red, el delantero del Al-Nassr: “Hoy con mi compañero ❤️”.

“El presente y el futuro en una foto”, “Gracias a Dios que hay otro como él”, “Padre e hijo”, “El rey y el heredero del trono”, fueron solo algunas de las reacciones por parte de los seguidores de ambos.

Cristiano Jr. sigue los pasos de su padre en las canchas de fútbol

Un futuro prometedor

Hace tres años, en los Global Soccer Awards, Cristiano se expresó acerca de los hábitos de su hijo, quien en ese entonces tenía 10 años y apenas comenzaba a tomarse en serio la idea de dedicarse de lleno al fútbol. “Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. Soy duro con él. En ocasiones bebe refrescos, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta”, afirmó. “Le digo que después de hacer cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene diez años”, comentó en ese entonces.

A tres años de esas declaraciones, el joven Cristiano de 13 años le ha demostrado a su padre de lo que es capaz y seguirá creciendo. En febrero de 2022, fue fichado por las categorías inferiores del Manchester United. Un años después, en octubre de 2023, Junior pasó a formar parte del Al-Nassr en la categoría Sub-13.

Cristiano Ronaldo y su hijo, Cristiano Ronaldo Jr.

