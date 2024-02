Emilio Azcárraga encabeza el debut del ‘América’ en la bolsa de valores

En un acto sin precedentes en nuestro país, hace unas horas El Club América debutó en la bolsa de valores convirtiéndose en el primer equipo mexicano en cotizar en el mercado bursátil. A más 33 años de que Grupo Televisa lanzó su primera oferta pública, Emilio Azcárraga Jean volvió a las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores para el timbrazo de salida de las acciones de la escuadra que arrancaron con un valor mínimo de 11.05 pesos, por título, para ubicarse al medio día arriba de los 30 pesos, provocando un crecimiento de más de 170% del valor inicial, de acuerdo con información del diario El Universal.

El debut del equipo en la bolsa fue todo un éxito en su primer día

‘Las Águilas’ hacen historia en la bolsa

El Club América arribó a la bolsa de valores con el Grupo Ollamani del que también forma parte Play City Casino y el Estado Azteca, figuras que también debutaron en el mercado. Con esta acción, el América se suma a la lista de equipos internacionales en los mercados accionarios, como el Manchester United y la Juventus de Turín. Previo al timbrazo de salida, Emilio Azcárraga Jean presidente del grupo resaltó la importancia que tiene este paso a nivel empresarial: “Grupo Televisa se ha caracterizado por sufrir cambios constantes en beneficio de sus diferentes audiencias. Se comprobó, en el 91, la primera vez que salimos públicos. Se ha comprobado con lo que se hizo con Univisión, formando TelevisaUnivisión y con esta oportunidad de sacar los otros negocios que tenemos fuera de telecomunicaciones a la bolsa de valores con el nombre de Ollamani”.

El legado empresarial crece

El empresario se mostró emocionado de ver lo lejos que ha llegado el negocio familia que su padre, don Emilio Azcárraga Milmo entregó en sus manos, herencia de toda una dinastía de trabajo: “Hoy se escribe una página más a esta historia que arrancó con una estación de radio, en 1930, con una responsabilidad muy grande y muy clara de crecer estos negocios, de ver que tengan un crecimiento estable, que se enfoquen en ver por todos los aficionados y por toda la audiencia que tenemos”, resaltó. Sobre el debut del América en la bolsa, dijo: “Tenemos mucha gente ilusionada con el Club”.

El también presidente del consejo de Grupo Televisa, aprovechó este momento para agradecer al importante equipo que lo respalda: “Quiero agradecer personalmente a toda la gente de Grupo Televisa encabezada por sus dos co-presidentes Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. Estamos muy contentos de poder volar juntos en la Bolsa Mexicana de Valores, poder ser pioneros de esta idea y seguir adelante”, añadió antes de invitar a algunos jugadores y jugadoras del Club América a tocar el timbre con el que arrancó la historia del equipo en la bolsa.

El agradecimiento a su familia

Antes de iniciar con el ingreso de manera oficial de Ollamani a los mercados bursátiles, Emilio Azcárraga Jean le dedicó unas palabras a su equipo en casa, su familia, que estuvo presente en este acto histórico para la escuadra y el resto de los negocios de entretenimiento que posee en torno a la televisora: “Finalmente no quiero dejar de agradecer a mi familia que siempre me acompaña en estas aventuras a Sharon, Emilio, Mauricio y Hanna, mis hijos, de veras que estoy muy orgulloso de ellos y siempre me impulsan a ser mejor. Muchísimas gracias”, finalizó el empresario mexicano.

