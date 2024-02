Altair Jarabo sobre su vida al lado de Frédéric García: ‘Sigo en la etapa de la honey moon’

Hace poco más de dos años, Altair Jarabo y Frédéric García sellaron su amor en una emotiva ceremonia realizada en Francia, al sur de París, en la que rodeados de su círculo más cercano se prometieron amor eterno y unieron sus vidas en matrimonio. Desde entonces, la actriz ha vivido un auténtico cuento de hadas, pues sin duda la vida al lado del empresario francés ha sido una constante luna de miel, por lo que ella está encantada. Algo de lo que habló en la sincera charla que sostuvo con HOLA.com México, en la que con total apertura se refirió a la linda etapa de vida por la que atraviesa de la mano de su esposo y a la admiración que siente por él.

La actriz y su esposo viven en una eterna luna de miel

Así es la vida de Altair tras su boda

Con la sinceridad que suele caracterizarla, la antagonista de la nueva telenovela de Juan Osorio, El Amor No Tiene Receta, se refirió a su vida al lado de Frédéric, una etapa que ha disfrutado al máximo y que sin duda ha sido mejor a como se la llegó a imaginar en el pasado. “Sigo en la etapa de la honey moon”, expresó Altair con una sonrisa en el rostro. “Para ser sincera, o sea años atrás que yo trabajaba como loca o tenía un ritmo de vida muy loco, decía: ‘Si a algún momento tengo un esposo cómo le voy a hacer. Yo no creo que sea posible que alguien me tenga esta paciencia o viaje conmigo o incluso se mude de un país a otro’, y que crees que sí (lo encontré en él)”, señaló la intérprete con cierta ilusión.

En ese mismo sentido, la actriz se mostró orgullosa de su esposo y de la forma tan madura con la que ha entendido su profesión, deshaciéndose en halagos hacia él. “Él es muy inteligente, es muy seguro de sí mismo, entonces realmente mis compañeros guapos, talentosos, no le hacen ni lo que el viento a Juárez”, dijo entre risas. “Él sabe perfectamente quién es, sabe, porque yo también le demuestro siempre, lo importante que es (en mi vida), lo enamorada que estoy, o sea creo que le doy elementos para que él se sienta así, pero él es un hombre grande. Entonces realmente no se intimida fácilmente y también él ha tenido muchos logros, muchos éxitos en su carrera y ahora está muy cariñosamente enfocado que yo tenga los míos. No me quiere opacar de alguna manera, no me quiere eclipsar de ninguna manera y es un acto amor que yo le agradezco inmensamente. Cuando me toca apoyarlo a él, sus cosas, proyectos, sus relaciones, yo lo hago, porque se ha vuelto una dinámica linda, sana”, confesó orgullosa.

Altair y Frédéric se casaron en agosto de 2021 en Francia

Respecto a si existen planes sobre agrandar la familia, Altair dejó en claro que no descarta del todo la maternidad, pero aseguró que espera poder disfrutar un ratito más de su vida al lado de Frédéric a solas, antes de pensar en bebés. “No lo descarto, pero en mi vida me he tomado esa decisión muy en serio. Invito a que todos lo hagan porque es una responsabilidad tan grande que hay que tomar cuando te mueres de ganas. Hay que planearlo, hay que desearlo, hay que hablarlo y hay que llevar a cabo lo que se hace, convencido de que quieres esa responsabilidad o sea que no te agarre (desprevenido). Reconozco y lo he dicho abiertamente estoy estirando la liga lo máximo, sí, disfruto de mi independencia, de mi tiempo, de ir, venir y tal, porque sé, sospecho que eso va a cambiar… Cuando me entregue a esa etapa va a hacer con todo. Claro, No es que me pienso retirar, ni mucho menos pero obviamente pues el ritmo tiene que bajar, los planes cambian…”, compartió.

La emoción de Altair ante el estreno de su nueva telenovela

El pasado lunes 19 de febrero se estrenó el primer capítulo de la telenovela El Amor No Tiene Receta, en donde Altair Jarabo interpreta a la villana Ginebra Nicoliti, un personaje de grandes matices, con el que la intérprete se siente muy cómoda y feliz. Y aunque admite que no se siente identificada con las prácticas y conductas de Ginebra, aceptó que siempre hay algo que aprender de los villanos de la historia. “Mira, al final del día somos humanos y yo creo que siempre hay algo que nos parece atractivo de los de los villanos, pero nada más, porque son creo que más congruentes y consistentes para perseguir sus objetivos. Y sucede que siempre los tienen clarísimos, y a veces en la vida, el saber lo que uno quiere y el saber lo que uno es, es más de la mitad del problema y ellos siempre están clarísimos qué quieren, por qué, a dónde, qué están dispuestos a sacrificar y qué no”, compartió la actriz.

“Y mientras todos los demás, personas buenas, tenemos todo un esquema moral y ético que nos impide hacer y deshacer ciertas cosas. Bueno, pues ellos no, y a veces creo que consciente o inconscientemente anhelamos esa fortaleza. Y yo he dicho muchas veces que si las personas buenas fueran igual de determinadas y de claras y de asertivas que las personas que no son tan buenas, el mundo sería diferente”, señaló.

La actriz se encuentra de estreno con la telenovela ‘El Amor No Tiene Receta’

