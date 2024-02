Paola, hija de Laura Pausini, ha cumplido 11 años y así ha crecido su ‘mini me’

Laura Pausini ha celebrado el cumpleaños número 11 de su hija Paola este 7 de febrero, quien es producto de su relación con el productor musical Paolo Carta. Llena de orgullo y felicidad, la cantante italiana le dedicó unas emotiva palabras a su princesa quien ya se está convirtiendo en toda una mujercita, aunque para sus ojos siempre será una bebé. Y es que en todo un verdadero acto de amor público, la intérprete de Se fue ha dejado en manifiesto el gran cariño que le tiene a su única hija con un derroche de palabras a manera de un hermoso poema en sus redes.

Paola, hija de Laura Pausini, ya tiene 11 años y así de grande está

Porque eres el lugar más hermoso que he visto en el mapa del mundo / Mi favorito de todos, al cual siempre volveré / Y te sentí de la misma manera desde el primer día / Y no nos soltamos las manos la una de la otra ni por un segundo

Porque te llamé “casa” desde el primer momento / Tú el techo y yo el suelo / Las paredes son un sentimiento/ Tus brazos la habitación donde me duermo / Y si me abrazas no hay otro lugar /Donde me gustaría ir, donde me gustaría vivir / En este tiempo donde todo cae /Eres mi hábitat natural

Feliz cumpleaños mi bebe.

Este escrito forma parte de los versos de una de las canciones que componen su último disco llamado “Anime parallele”. Se trata de Hogar Natural, y es una pieza compuesta exclusivamente para Paola, el verdadero amor de su vida.

La pequeña, que ya está próxima a entrar a la adolescencia, ha heredado la pasión artística de sus progenitores y se sienten felices al saber que a su hija le gustan también las artes escénicas. “Toca mucho mejor que yo el piano y es una bambina, como decimos niña en Italia, con mucha fantasía. Para mí ha llegado a la meta, la fantasía y la curiosidad nos hace vivir una vida diferente y estoy muy contenta de que ella sea así”, comentó tras su paso por El Hormiguero.

Laura Pausini y su hija Paola

Paola nació en febrero de 2013 cuando la intérprete de Amores extraños tenía 38 años, sus padres contrajeron matrimonio una década después con ella como testigo, en marzo de 2023.

