Laura Pausini y la especial dedicatoria para un reportero latino en su canción ‘Durar’

Laura Pausini es la italiana más latina, un homenaje que se ha ganado a pulso a lo largo de sus 30 años de carrera como cantante. Durante ese tiempo, su cálida personalidad e inigualable voz la convirtieron en una de las intérpretes más queridas no sólo por el público sino también por el crew de reporteros que han ayudado a que su voz llegue al mundo entero. Agradecida por esa confianza y los momentos detrás de cámaras que tanto disfruta, confesó que su reciente canción, Durar, está dedicada especialmente para Óscar Petit, reportero de El Gordo y la Flaca (Univision).

El tema en español, que lanzó a mediados de septiembre, incluye una palabra en italiano: Bambina, que Laura dejó así por la amistad que tiene desde hace años con el periodista. Durante una conferencia de prensa en Sevilla, España, ante decenas de medios, Laura confesó: “En el disco tengo una nueva canción que se llama Durar y he dejado una palabra en italiano. Y te digo la verdad: es para ti, porque eres el único en toda Latinoamérica que siempre me ha llamado Bambina”.

La cantante continuó: “Cuando hicimos la traducción del tema en español, digo: ‘Llámame, llámame, llámame Bambina’, lo dejé Bambina porque tú me llamas así”.

En una charla uno a uno, Oscar no sólo agradeció el homenaje, sino que ahondó en el tema con ella. “Este señorito, mi bambino, que es niño en italiano, siempre ha estado a mi lado en las ocasiones más importantes de mi vida”, dijo Laura en entrevista para el show de Univisión.

“Bambina es una manera de llamar en italiano a una mujer tan tierna, tan maravillosa. Y, adaptando al español, sería ‘muñeca’. Pero yo le dije a la chica con quien adapto las canciones: ‘Sabes qué, hay un amigo que tengo en Latinoamérica, que se llama Oscar, y él siempre me dice Bambina. ¿Por qué no lo dejamos así como él me llama?’. Y así quedó la canción”.

Laura provocó una gran sonrisa en su amigo cuando le comentó: “Todas las veces que la escuches sabes que es tu culpa”. Oscar, emocionado y hasta temblando, dijo: “Me has hecho llorar con eso”. El reportero aseguró que había estado de vacaciones en Venezuela, pero voló a España sólo para estar presente en este momento tan especial de la carrera de su amiga.

Laura Pausini, Persona del Año en los Latin Grammy 2023

Este jueves 16 de noviembre se celebrarán los Latin Grammy 2023 desde Sevilla España, un evento único que por primera vez se lleva a cabo fuera de Estados Unidos.

Las calles españolas se llenaron del ánimo latino para esta ceremonia, y previo a la gran noche en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES), Laura Pausini fue honrada con el premio a Persona del Año, un galardón que reconoce sus más de tres décadas de carrera como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social, tales como la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+, además del hambre en el mundo.