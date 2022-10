Laura Pausini celebra la Primera Comunión de su hija Paola

“Nunca he soñado con ser famosa o tener una carrera, yo quería tener un hijo y ser arquitecto. Empecé a culpar a mi trabajo. ‘¿Por qué me has dado la fama que no me interesa?’ Yo quería otra cosa”, recordaba entonces.

Su fuerte deseo de convertirse en mamá y el hecho de que no lograba quedar encinta, la llevaron a sopesar la adopción, pero el destino le cambió la jugada. “Cuando pensé seriamente en adoptar, me quedé embarazada. Tuve mucho miedo en perderla durante toda la gestación. Cuando nació, ver esta cara pequeña, fue una cosa tan bella”, relató.

