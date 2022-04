Laura Pausini revela revela en su nueva película que tiene una ‘doble vida’ lejos de la fama

En la película, Laura se deja ver en sus otras facetas no tan conocidas por sus fans; compartiendo con su pareja Paolo Carta, con su hija Paola, con sus padres y más. Grabar el material en casa fue relativamente sencillo; el reto fue conseguir los videos de hace 20 años... Incluso, Laura confesó que tuvo que contactar a un exnovio para que le ayudara. “En realidad, el 80% del material de la vida privada lo he grabado yo, no tenía un set. No tenía luces, cámara y acción. Pero sí hubo mucho material que fue muy difícil de encontrarlo, he tenido incluso que llamarle a un exnovio que no quería llamarlo, él tenía todo”.

Otros videos, los encontró en viejos teléfonos celulares que por fortuna conservaba. “Un montón de material de mis primeros años de viaje o material del momento en el que estuve nominada a los Grammys, esas cosas las encontré en dos teléfonos que están en casa de mis padres. Algunos materiales fueron viejos y difíciles de arreglarlos”.

©Amazon Prime Video





¿Y tener las cámaras 24/7 grabando en su casa, cómo fue? Pausini revela que no fue difícil para ella: “A mí no me ha fastidiado (tener las cámaras) obviamente he tratado de no fastidiar a los que están a mi alrededor, a mi madre no le gustan las cámaras”. En la película, Laura y sus padres tienen momentos muy especiales, como una charla que la propia cantante reveló ¡se extendió por horas! Pero que únicamente sus fans ven unos minutos.

“Era una charla que teníamos que hacer, fueron dos horas y media en las que hemos reído y llorado mucho. Aunque tengo 47 años, necesito saber qué piensan ellos, sus consejos y sus ideas”.