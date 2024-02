Karla recién reveló que ya casi no suele compartir fotos de su esposo porque respeta su privacidad. “Bueno yo que soy figura pública por mi trabajo pues tengo mis redes sociales, mi esposo no tiene una sola red social y no le gusta para nada que lo publique. Y mucha gente a veces me pregunta ‘por qué no sale tu esposo’ porque yo respeto que él quiere ser una persona privada y es súpertranquilo y eso es muy importante”, contó en Despierta América. Un detalle que también cuida mucho sobre la vida de sus hijas.