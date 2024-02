Daniel Sarcos revela que pasará por el quirófano: ‘Ahora me toca enfrentar esto’

Antes de que se den las especulaciones, Daniel Sarcos compartió con sus seguidores una noticia relacionada con su salud. El presentador de televisión realizó un video en el que dio a conocer que tenía un desgaste en la cadera derecha que le hacía padecer de fuertes dolores desde hace tiempo. Cansado de llevar una vida entre dolores y analgésicos, el presentador decidió pasar por el quirófano. El video del conductor fue grabado previo a su entrada al quirófano, pero decidió lanzarlo a las redes justo cuando se estaba llevando a cabo su intervención. Daniel agradeció a sus familiares, amigos y seguidores por sus buenos deseos, además de dejar claro que los mantendrá informados sobre su rehabilitación. Este anuncio se da a solos unos días de que el presentador y su pareja, Alessandra Villegas, celebraran el cumpleaños número cinco de su pequeño hijo Daniel Alejandro.

Daniel Sarcos agradeció los buenos deseos para su recuperación

En el clip, en el que luce un semblante sereno, Daniel reveló que llevaba años lidiando con este problema y que ante su público lo escondía bastante bien gracias a los fuertes analgésicos. Pero que hasta la actividad más mínima como caminar, le molestaba demasiado. “Si están viendo este video es porque estoy en el quirófano o saliendo de él por una intervención que me tengo que realizar forzosamente porque el tema ya es inaguantable”, indicó al inicio de su video.

“Hace como cuatro años empecé con una molestia muy grande al momento de caminar o hacer cualquier tipo de movimiento, pero se la atribuímos a una anrigua lesión. Eso fue hace cuatro años, hace dos, el dolor incrementó y hace un año ya se hizo realmente crónico e insoportalbe”, explicó el presentador. Daniel dijo que, si ha aparecido en televisión, teatro, videos musicales o grandes eventos como el Festival de la Orquídea en Venezuela, ha sido gracias a “analgésicos potentes” o que simplemente ha aparecido en el escenario aguantando los intensos dolores.

Tras el diagnóstico de sus médicos, estos revelaron que padecía desgaste del acetábulo derecho por artrosis, por lo cual debían llevar a cabo una intervención médica. “Me harán un reemplazo total de mi cadera derecha, incluyendo la cabeza del fémur y el acetábulo”, compartió Daniel, asegurando que se sentía “muy contento” porque al fin pondría punto final al origen de su malestar. También se dijo agradecido con todas las personas de su equipo que lo han ayudado a disimular ante su público lo difícil que se le hacía caminar, desplazarse o bailar.

Hacer conciencia a través de su diagnóstico

El presentador dijo que este será el único video que haga referente a la operación, y que sus seguidores no lo verán inconsciente en una cama de hospital o mostrando escenas que estén de más, pues no eso no va con su imagen. “Nunca van a ver de mi un brazo con un catéter o un suero y cosas así porque ese no es mi estilo”, puntualizó. Sin embargo, sí será abierto en cuantro a su rehabilitación, pues desea crear consciencia en aquellos que temen pasar por un proceso como el suyo. “Lo que sí voy a compartir con ustedes es mi proceso de rehabilitaicon porque sé que mucha gente le tiene miedo a hacerse este tipo de tratamientos, porque le tienen miedo a la rehabilitacón”.

Para finalizar, el también actor agradeció a todos por sus buenos deseos. “Gracias por incluirme en sus oraciones y desearme lo mejor. Espero recuperarme pronto y tenerles buenas noticias. Espero recuperar absolutamente toda mi movilidad, un beso grande los quiero mucho”.

