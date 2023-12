Daniel Sarcos recuerda cuando lo deportaron de Puerto Rico: ‘Alguien llamó a migración de manera anónima’

Gracias a su sencillez y simpatía, Daniel Sarcos se ha ganado el cariño no solo del público, sino también de muchos colegas en la industria de la televisión. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su carrera, pues también le ha tocado lidiar con personas y situaciones no del todo agradables. Recientemente, el venezolano contó las cosas que le han hecho “de mala leche” a lo largo de los años, entre ellas una que derivó en su deportación de Puerto Rico.

Daniel estuvo en Deja En Chou!, el podcast de Daniela Di Giacomo, y en su divertida charla hablaron de varios temas, entre ellos sobre la gente antipática con la que se han cruzado en su vida. “¿A ti alguna vez alguna alguien te ha hecho algo de ‘mala leche’?”, le preguntó la anfitriona al venezolano, a lo que él contestó afirmativamente. “Sí, un montón de cosas”, respondió Sarcos.

Al ahondar en su respuesta, el conductor recordó la ocasión en la que fue expulsado de Puerto Rico luego de que una persona lo reportara. “Una vez me deportaron de Puerto Rico. Yo estaba allá haciendo un programa”, contó. “Fui a una preventa de Univision Puerto Rico y resulta que cuando llego a Puerto Rico ers una cosa que era asombrosa para mí... ‘No, Daniel es que no sé si tú sabías, pero aquí La Guerra de los Sexos (el cual él conducía) es el programa número 1 de la televisión puertorriqueña’”, dijo al contextualizar su visita a Puerto Rico.

©Dany Di Giacomo



Daniel Sarcos con Daniela Di Giacomo.

“Resulta que estrenamos el programa y el programa es un éxito, y me acuerdo que estábamos celebrando que el primer programa de la televisión puertorriqueña era La Guerra de los Sexos, y el segundo era el que estaba haciendo yo”, contó. Emocionado por este doble éxito, y sin contar con la experiencia que tiene ahora en asuntos laborales y de migración, no se dio cuenta de que los documentos que requería para trabajar en la isla no estaban en regla. “Estaban haciendo una cosa de trámites, total que no estaba listo, y cuando llegué me deportaron”.

Sin embargo, Daniel contó que hubo alguien detrás de su expulsión de Puerto Rico. “Alguien llamó a migración de Puerto Rico de manera anónima para decir que Daniel Sarcos estaba trabajando en tal cosa y sin ningún tipo de permiso”, recordó. Sin embargo, no agregó más detalles sobre el desenlace de esta situación. En el pasado el venezolano contó que nunca actuó de mala fe y que “fue una situación involuntaria y por eso se solucionó rápidamente”. Al parecer, pasaron tres meses para que obtuviera la visa indicada.

Boicotearon su regreso a la televisión venezolana

Tras el asunto de su deportación, Sarcos contó otra anécdota en la que actuaron de mala fe contra él. “Estaba a punto de regresar a la televisión venezolana después de esta pausa larguísima que he tenido”, comentó, puntualizando que nunca había hablado antes de esto. Daniel contó que llegó a su país natal y estaba listo para la presentación de su programa, mismo que nunca vio la luz.

La persona que lo había invitado para dicha emisión llegó tiempo después a su habitación y le explicó la situación: “Mira, Daniel, esto no va a poder ser. Desde que te vieron en el aeropuerto empezaron las llamadas”, dijo, señalando que unas personas, de quienes conoce su identidad, boicotearon su regreso a la tv venezolana. Sin embargo, el conductor se mostró agradecido, pues tras esa oportunidad perdida surgieron más proyectos.

