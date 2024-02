Sin embargo, la historia fue muy diferente con su papá. La propia Lucerito contó en una entrevista con el show De primera mano (Imagen Televisión) que le escribió una carta a su padre para exponerle las razones por las cuales se quería dedicar al teatro. La joven compartió que fue a casa de su padre acompañada de Juan Torres, productor de la obra El Mago.

“Fuimos a la casa de mi papá con una cartita que decía: ‘Quiero hacer teatro, es lo que más me gusta en la vida’ y por ahí decía que ‘El teatro no separa porque es el mismo arte, pero que podría ser algo diferente a ellos’”, dijo. “Mi mamá lo hizo hace mucho tiempo, pero mi papá nunca, entonces también decía ahí que me podía separar un poco de Lucero y Mijares”, explicó en la entrevista. Aunque la primera respuesta de Manuel fue “Vamos a pensarlo”, Juan Torres lo convenció de darle permiso a su hija de debutar en la obra, a lo que Mijares accedió siempre y cuando el debut de su hija se manejara “con mucho cuidado”.