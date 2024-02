Acerca del significado del nombre de su bebé, Aylen nos compartió el poderoso significado que tiene el nombre que ella y su marido eligieron para su primogénito. “Bastian significa ‘el que es honrado’ y representa a los hombres con un espíritu innato de liderazgo”, indicó.

Detalló que Bastian no es un nombre tan común en Estados Unidos, hecho que les fascinó, pues es algo original. “Es un nombre antiguo europeo que aquí no es tan común pero la verdad, ¡eso nos encantó! En Alemania y Holanda si es frecuente y les dicen ‘Bas’ de cariño, apodo que al escucharlo me fascinó y de inmediato lo adopté para él. Desde que estaba en la panza le llamó así”, nos contó la orgullosa mamá.