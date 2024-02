Aislinn Derbez, ¿revela por accidente el sexo del bebé de José Eduardo y Paola Dalay?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen muy ilusionada a su familia, pues a mediados de año darán la bienvenida a su primer bebé juntos. Las felicitaciones no se hicieron esperar luego de que confirmaran la buena nueva en sus redes sociales, en donde compartieron una linda postal con el ultrasonido. Pero la emoción de pronto convertirse en tía parece haber traicionado inconscientemente a Aislinn Derbez, quien en un mensaje para su hermano y su cuñada podría haber revelado sin querer el sexo del bebé.

Los futuros papás acudieron como invitados a Despierta América este martes, en donde compartieron su dicha y los detalles del embarazo. Ahí, los familiares de José Eduardo y Paola enviaron mensajes en video para expresar su felicidad por el bebé que viene en camino, entre ellos Victoria Ruffo, Eugenio Derbez -padres de José Eduardo-, Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez.

“Y agárrate con lo consentidora que va a ser esta tía, ¿ok? Todo lo que tú no le dejes hacer, se lo voy a dejar hacer yo”, dijo Aislinn. Y continuó: “Y te la voy a robar de repente para que sea mejor amiga de Kailani”, agregó, dejando entrever que José Eduardo y Paola estarían esperando una niña.

Al preguntarle a ambos sobre ese detalle que se le pudo escapar a la primogénita de los Derbez, lo tomaron con cierta sorpresa y disimulo. “No, yo no sé. No me fijé”, dijo el futuro papá. Y es que, según han contado, Paola ya se encuentra en el cuarto mes de embarazo, pero aún no saben si su bebé será niño o niña.

Ante los ojos de los fans, parece que este descuido de Aislinn coincide con el look de Paola para su visita al set de Univision, pues llegó con un vestido rosa con el que apenas se alcanza a ver su pancita.

Los nombres que tienen en mente

Si bien los felices papás no han confirmado qué será lo que traiga la cigüeña, revelaron los posibles nombres que tienen en mente para cuando llegue su bebé. “Si es niño, José Eduardo”, contó entre risas y nervios el tercero de los hijos de Eugenio Derbez. Y en caso de ser niña, Paola aseguró que han pensado en “Tesa”, aunque también sortean el nombre “Loretto” en caso de que se conviertan en padres de una pequeñita.

La pareja también habló sobre sus planes de boda a cuatro años de empezar su relación y a punto de formar una familia. “¡Ah! Primero que salga la criatura y ya después vemos”, dijo José Eduardo sorprendido por la pregunta que todos tenían en mente tras el anuncio del embarazo.

