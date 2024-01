Chiquinquirá Delgado y su nuevo logro que trasciende fronteras

En la televisión hispana en Estados Unidos, Chiquinquirá Delgado se ha posicionado como uno de los rostros más conocidos. En su natal Venezuela, ni se diga... es todo un ícono de belleza y profesionalismo, al igual que en otros países de Latinoamérica. Ahora, ‘Chiqui’ va por más, cautivando a los mexicanos, gracias al estreno de la nueva temporada de Mira Quién Baila de TelevisaUnivision por la señal de Las Estrellas. Domingo a domingo, tanto en Estados Unidos como en México, se deleitarán con el carisma de ‘Chiqui’ en la conducción de la competencia de baile.

©GettyImages



Chiquinquirá Delgado ha presentado todas las temporadas de ‘MQB’

Para la primera gala, de la que disfrutó el público estadounidense y mexicano, ‘Chiqui’ lució un vestido espectaular, del diseñador Enger Luces. La prenda en cuestión era de color negro, ceñido al cuerpo, destacando por su parte central, la cual tenía finas cadenillas de lado a lado. En cuanto a su look, la venezolana llevó el pelo en un recogido con raya en medio, que dejó a la vista sus lindas facciones.

Este programa no es solo un logro más en su currículum, sino que es la base de su formación como profesional en Estados Unidos. Tras un sonado divorcio con su segundo esposo, Daniel Sarcos, ‘Chiqui’ llegó a Estados Unidos con su hija Carlota Valentina, quien en ese entonces era una bebé recién nacida. Univision le abrió las puertas como conductora y su primer proyecto fue Mira Quién Baila, por lo que podría decirse que el show también es su bebé, ya que ha crecido a la par de su hija menor, quien ya es una adolescente.

“Fue el show que me abrió las puertas aquí, después vino Despierta América, pero Mira Quién Baila le guardo un especial lugar en mi corazón porque yo acababa de tener un bebé, venía de muchos cambios en mi vida personal, venía de otro país, no conocía a nadie, entonces fue como empezar de cero”, recordó en una entrevista realizada hace tiempo.

También encontró el amor

Al mismo tiempo, el hecho de participar en el reality y formar parte de la familia Univision, le permitió conocer al amor de su vida, le periodista Jorge Ramos, con el que tiene una relación desde 2011.

En el especial 7 mujeres 7 preguntas, en 2020, ‘Chiqui’ habló de esa etapa en su vida y de lo duro que fue empezar de ‘cero’ en un nuevo país, con una recién nacida. También contó cómo se dio el flechazo con Jorge Ramos. “Llegué a Univision cuando mi bebé estaba de tres o cuatro meses. Por cosas de la vida, yo me divorcié durante mi embarazo y fue durísimo estar en ese proceso y a la vez, a punto de tener un bebé, es una historia que no se la deseo a nadie”, dijo. “Recuerdo que Karla (Karla Martínez) una vez me dijo: ‘Tú harías muy buena pareja con Jorge Ramos’”, comentó. “En algún evento de Univision recuerdo que nos presentaron. Recuerdo que le dije había leído algún libro de él y él me dijo, ‘Ah, te voy a mandar algunos libros a tu casa’”, recordó.

©GettyImages



Jorge Ramos y Chiqui Delgado tienen más de 13 años juntos

Entre las conversaciones y el intercambio de libros, empezaron a hablar de sus hijos, y ella le mostró una foto de su bebé. Acto seguido, Jorge Ramos preguntó por el padre de Carlota, a lo que ‘Chiqui’ respondió que estaba soltera. Las charlas, los consejos y las citas los fueron acercando cada vez más, hasta convertirse en una de las parejas más solidas del medio.

Vídeo Relacionado: Jenna Ortega revela detalles sobre la segunda temporada de 'Merlina' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.