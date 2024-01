Plena y abierta al amor, Giselle Blondet cumple 60 años: ‘No me detengo por nada’

Pero no hay nada más cierto que lo que dicen de a los hijos hay que darles alas para volar y raíces para regresar”, indica.

Sin embargo, la presentadora ha sabido seguir adelante pese a todo, y eso es precisamente una de las cualidades de las que más se siente orgullosa. “No me detengo por nada en el sentido de que yo siempre sé que todo va a estar bien, y yo siempre estoy buscando qué es lo próximo que voy a hacer… No suelo tener miedo, me asusto de momento, pero yo sigo”, aseguró.