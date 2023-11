Giselle Blondet nos presume que ¡tiene la misma talla cuando tenía 16 años!

¿Qué vestidos usarás? Sabemos que hay uno en específico con una historia muy curiosa... es un vestido legendario!

Ese vestido no creo que lo vaya a utilizar, sin embargo me lo probé y para mi sorpresa ese vestido, que tiene 43 años, que lo utilicé cuando tenía 16 en una novela que hice con Fernando Allende que se llamaba ‘Modelos S.A.’ y como que para mí tiene un significado muy importante. Además, yo se lo presté a mi hija para que lo utilizara en la cena antes de su boda, que le quedó precioso y entonces hoy dije ‘bueno me lo voy a probar’ y para mi sorpresa me sirvió. Lo utilicé por primera vez cuando tenía 16 años y hoy tengo 59...

Yo digo que, primero uno tiene que apreciar las cosas darle el valor que tienen y para mí, es un vestido muy bueno y de buena calidad y para los hombres cuando no quieren gastar en algo así de especial para la esposa, yo digo ‘si es bien especial va a durar muchos años’ y aquí está la prueba. Si bien es un vestido clásico, si bien lo usé cuando tenía 16 años y ahora tengo 59, no tengo porque pensar que, porque lo usé a los 16 y ahora a los 59 no me lo puedo poner por el simple hecho de la edad. Lo más importante es como uno se sienta con él, es un vestido clásico, se está usando es un strapless, la parte de abajo (tiene) un encaje muy lindo muy delicado, lo que les digo es eso, no se me maltraten.