Giselle Blondet preocupa a sus fans con foto desde el hospital, ¿qué le pasó?

Giselle Blondet tiene a sus seguidores un tanto preocupados por la publicación que hizo este martes por la noche. Desde la sala de emergencias, la actriz y presentadora se mostró con cubrebocas para compartir el malestar que tiene y que la llevó a buscar atención médica, pues al parecer quería asegurarse de que un tema respiratorio no fuera en realidad algo delicado.

“Ayer estuve aquí, me hice la prueba de Covid, flu, garganta y todo salió negativo, pero me siento peor hoy”, explica en su video mirando hacia la cámara. Y continúa: “Así que regresé para hacerme mi examen otra vez y, si Dios quiere va a estar negativo”.

Giselle tomó esta medida de prevención para que cualquier padecimiento que tenga lo ataque desde un principio: “Hago este video porque pienso que, aunque tengamos un catarro debemos revisarnos como responsabilidad para no enfermar, no contagiar a las demás personas y, obvio para ver si estamos bien o necesitamos atención médica más especializada”.

La presentadora admitió también sentirse preocupada por no contagiar a su equipo de trabajo o alguna otra persona que haya convivido con ella en horas recientes. “Pero ayer me hice la prueba y como estaba negativa, me fui a trabajar. Espero que estén negativas las pruebas de hoy”, dijo esperanzada.

Todo el apoyo de sus fans

Si bien Giselle no ha compartido una actualización de su estado de salud, sus seguidores intentaron hacer que se sintiera mejor enviando buenos deseos y hasta recomendándole alimentos naturales para subir sus defensas. “Sé que todo estará bien, pero quiero asegurarme y proteger también a mi familia y a los que me rodean”, escribió al momento de publicar su clip.

Y para interactuar con sus fans, preguntó: “¿Ustedes son del ‘equipo’ que va al doctor pronto o de los que esperan hasta el final cuando ya se sienten muy mal? 🙄 Abrazo 🫶🏼”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.