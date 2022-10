Giselle Blondet confiesa que vivió una infidelidad que marcó su corazón

Giselle Blondet tiene en su podcast, Lo que no se Habla el mejor lugar para abrir su corazón y el de sus invitados. Esta semana, la presentadora reveló un capítulo muy fuerte de su propia vida, sobre una relación muy complicada que marcó su corazón con cada una de las acciones que alguna vez se confundieron con amor. Junto a su amiga, la psicóloga Janis Santaella, Giselle dio detalles de cómo se sentía y la infidelidad de aquella persona que quiso tanto.

“Entendí que perdonando a esa persona y, sobre todo, perdonándome a mí, iba a encontrar la mejor manera de liberarme. Y lo hice”, dijo recordando la relación que, mencionó, sucedió cuando era muy joven e ingenua. “Voy a confesar algo, yo viví algo así hace muchos años, era tan jovencita e inmadura. Este hombre era muchos años mayor que yo y, de alguna manera como yo tenía este amor platónico, me sentía atrapada”, reveló.

Aunque sus sentimientos por él eran reales, su expareja no parecía amarla como decía, lo que vio reflejado en varias infidelidades. “Me sentí bien pequeñita porque este hombre tenía muchas mujeres y yo las veía, yo estaba empezando mi experiencia como mujer. Para mí eso fue terrible”, confesó.

Su forma de sanar

Sin mencionar el nombre de su expareja, Blondet contó que pasó mucho tiempo sin hablar de aquella experiencia, pues pensaba que guardando todas sus emociones, poco a poco se irían desvaneciendo. Sin embargo, estaba equivocada, ya que vivía con ese doloroso recuerdo, y fue hasta que empezó a hablar de ello que realmente se sintió liberada.

“Por muchos años me sentí bien avergonzada de haber tomado tan mala decisión. Fue una relación que me marcó y no quería hablar de esto. Me costó, lo tenía escondido como en una cajita debajo de la escalera llena de telarañas”, expresó. Y concluyó: “Vale la pena, no vale la pena callar, es nuestra vida y nadie tiene derecho a juzgarnos”.

