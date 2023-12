Emocionada hasta las lágrimas, Pamela Silva cuenta cómo será su Navidad junto a su hijo, Ford Liam

Para Pamela Silva este es el cuarto año en el que pasa una Navidad distinta y llena de dicha en su hogar gracias a la llegada de su hijo, Ford Liam. La tradición en casa ahora es muy diferente y, emocionada hasta las lágrimas, contó cuáles son sus planes para estas fechas familiares, además de cómo celebra ese día con su pequeño de tres años y medio.

“La Navidad tiene un significado especial desde que Ford llegó a nuestras vidas. Es mucho más divertida, mucho más alegre”, dijo en una charla con Astrid Rivera, para Despierta América.

Haciendo un balance de lo mucho que ha cambiado todo en tan poco tiempo, la presentadora de Primer Impacto agregó: “Creo que he aprendido mucho. Es una lección de vida. Antes era muy planificadora y ahora con él soy mucho más flexible, más espontánea”.

La orgullosa mamá ahora inculca el significado de la fecha a su bebé, quien espera que relacione estos días con la familia, el tiempo que descansa del colegio, y el momento para estar en casa.

Con Ford creciendo a pasos agigantados, Pamela reveló que este es el primer año que el niño hace su carta para Santa Claus, aunque no comentó el contenido de su lista. “Los años anteriores nunca le compré nada, todo lo que la gente me regalaba para él, lo guardaba y lo ponía en el árbol, porque como era tan chiquito tampoco quería que se acostumbre a demasiados regalos”, dijo.

Silva hizo énfasis a la decoración de su arbolito de Navidad, en el que lucen los detalles que compró en la primera Navidad de su retoño, haciendo de esa ornamenta algo muy especial para ella y que le recuerda de la mejor manera el año 2020, en el que hizo realidad su gran sueño y debutó como mamá.

Los planes para Navidad de Pamela Silva y Ford Liam

Desde que la presentadora reveló la identidad del padre de su hijo, explicó que ella y Jordan Siberry no son pareja y tampoco viven juntos; sin embargo, llevan una paternidad unida por el bien de los tres. Sobre sus planes navideños, detalló: “Somos una familia muy unida, usualmente hacemos todo aquí en mi casa, pero lo compartimos. Hacemos muchas cosas juntos, casi que la mayoría”.

Contenta por cómo se han organizado para hacer feliz a su hijo, agregó: “También uno tiene que adaptarse, por ejemplo, él le compró el duende primero -para la broma del Elf on the Shelf que tradicionalmente se hace a los niños en esta temporada-, yo no quería pero me tocó comprarle otro duende. Se duplican las cosas, pero la mayoría de las veces hacemos todo juntos”.

©Emily Castaneda





Es así como la familia verá a Ford Liam abrir sus regalos la mañana del 25, a diferencia de Pamela, quien estaba acostumbrada a descubrir los obsequios el 24 a medianoche, como dicta la tradición en Perú, de donde ella es originaria.

Emocionada y sin poder ocultar sus lágrimas, agregó: “¡No hay nada más lindo durante todo el año que los pasos de mi hijo! Son cosas que, a veces uno toma por sentado. Nunca pierdo la ilusión y la alegría de escuchar esos pasos, porque cada vez es un recordatorio de lo agradecida que estoy”.

Dejando lo material al lado, reveló el regalo perfecto que le gustaría recibir esta época. “Yo me voy a dar un poco de tiempo de descanso, ha sido un año muy atareado, con muchos viajes. De obsequio, a mí me encantan las experiencias, como ir al cine. Y también me encantan cosas con mucho significado emocional”, concluyó.

