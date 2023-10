¡Igualito a mamá! Ford Liam, hijo de Pamela Silva, sorprende con su habilidad para las artes marciales

Ford Liam, el hijito de Pamela Silva, crece a pasos agigantados y poco a poco nos demuestra que sigue orgulloso los pasos de mamá. Siempre lleno de energía y con muchas ganas de aprender algo nuevo, el pequeño de tres años está muy interesado en las artes marciales un gusto que parece haber heredado de Pamela, quien desde hace tiempo las practica. Ahora es turno de Ford Liam de demostrarnos sus habilidades en jiu-jitsu durante sus clases. Feliz, la presentadora de Primer Impacto compartió a través de las redes sociales del niño lo contento que está al aprender a derribar a un oponente, no importa lo grande que éste sea.

“Lo que se hereda no se hurta ☺️🥋”, escribió mamá junto a un video en el que podemos ver cómo Liam es puesto en una situación complicada de la que sale avante gracias a los movimientos de defensa que ha aprendido de su mentor. “El jiu-jitsu, una forma de vida, hace hincapié en el respeto, el autocontrol y el compromiso con la mejora continua”, continúa en la publicación en la que nos narra que en casa han iniciado una nueva aventura.

En el clip, ambientado con el tema Keep me in the Moment, de Jeremy Camp, podemos ver lo orgulloso que Liam se siente al lograr escapar de la “situación de riesgo” en la que se encontraba. Tras haber hecho un buen trabajo, el pequeño se levanta del piso con saltos de emoción y chocando las manos con su profesor en señal de triunfo.

Entre los comentarios de la publicación que aplauden la fuerza de Liam, Pamela Silva respondió lo emocionada que está por él y cómo aprende a luchar con sus propias manos.

Igualito a mamá

En algunas ocaciones, Pamela Silva demostró de la misma manera lo hábil que es para el jiu-jitsu. Con algunos videos en sus redes sociales dejó claro que es su mejor aliado en defensa personal y puede esquivar un ataque o enfrentarse a quien se atreva a intimidarla con la fuerza física. Con un gran ejemplo en casa, era sólo cuestión de tiempo para que Liam se animara a aprender esta gran disciplina.

Un gran año para Ford Liam

A mediados de agosto, Ford Liam iniciaba una nueva y emocionante etapa en su vida, pues con el regreso a clases él se situaba entre los niños grandes de su escuela. Feliz por pasar a Pre K 3, Liam posó con su mochila y en una pizarra aseguraba al mundo que su sueño más grande es convertirse en súper héroe. Una misión en la que va por buen camino con las clases de artes marciales.

Semanas después lo vimos muy emocionado de vestirse como futbolista para una actividad con sus compañeros de grupo. “Semana de espíritu, día tres: ‘¡Día del deporte! Llámenme, Messi’”, publicó Pamela al lado de una serie de fotografías en las que posa como el jugador más famoso del mundo, con un uniforme del Inter Miami y un balón de futbol en sus pies.

