La tierna felicitación de los hijos de Anahí a su ‘tía’ Dulce María

En medio de su exitosa gira con RBD, Dulce María ha vivido importantes celebraciones. Hace unos días, su hija María Paula cumplió sus primeros tres años de vida y, como era de esperarse, esta ocasión no pasó desapercibida, y todos los integrantes de la agrupación se unieron para cantar en su honor. Ahora ha sido el turno de la intérprete de Roberta Pardo de festejar su nueva vuelta al sol, y también ha recibido numerosas muestras de cariño, entre ellas, la tierna felicitación de los hijos de Anahí.

Dulce celebró hace poco el cumpleaños de su hija.

La cantantes de RBD han dejado claro que, lejos de lor rumores de roces, mantienen una estupenda relación, pues las une una amistad de años y un cariño sincero. Por eso no fue de extrañar que Anahí aprovechara el cumpleaños de Dulce para expresarle lo mucho que la estima.

“Que sea un año lleno de bendiciones SALUD ¡y amor a montones! ¡Todo lo más bonito como tu corazón! ¡Te amamos! ¡Feliz cumpleaños!”, escribió la intérprete de Mia Colucci en su cuenta de Instagram al compartir una foto en la que se le veía abrazada de Dulce María, al parecer en uno de sus conciertos de Soy Rebelde Tour.

Anahí felicitó a Dulce con esta foto.

Anahí agregó a su publicación un tierno video protagonizado por sus hijos, Manuel y Emiliano. “¡Feliz cumpleaños, tía Dulce! Te amamos mucho, besos”, expresaron los niños a coro, haciendo además ademanes con sus manitas para enviar besos.

Esta escena enterneció a todos los seguidores de la cantante, pero especialmente a la festejada. quien no tardó en comentar la publicación de su compañera. “Ay nooooooo, esos bebecitos, ¡me muero de ternura! Los amo yo también ❤️❤️❤️❤️ ¡gracias!”, comentó Dulce María.

La romántica felicitación del esposo de Dulce María

Para quien tampoco pasó desapercibido el cumpleaños de la cantante fue para su esposo Paco Álvarez. El productor le dedicó a Dulce una extensa y romántica felicitación. “Celebro tu vida con una felicidad enorme, haces que todos los que estemos alrededor tuyo seamos mejores. Celebro tu día porque no he visto nunca una mujer tan fuerte, con ideales que no se rompen por nada, con un amor incondicional a los tuyos”, escribió,

“Te celebro mi amor, porque eres la mamá más amorosa y comprensiva del mundo, porque nuestra hija, así como yo, estamos completamente enamorados de ti. Celebro tu día, porque eres la pareja que soñé y mucho más, porque cada día me demuestras el amor... Me queda corto esto para describirte, solo te puedo decir que no hay mujer más hermosa, preciosa, con el alma como la tuya, y con esa fuerza que nos abraza con amor infinito. Feliz cumpleaños mi amor. Te amamos. Te amo”, agregó en su mensaje, el cual acompañó de varias hermosas postales de Dulce y con ella.

