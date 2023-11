De vuelta a México, Dulce María habla de su salud y admite: ‘No descansé ni un día’

En medio de su esperada visita a Brasil como parte de su gira Soy Rebelde Tour, algunos de los integrantes de RBD fueron sorprendidos por problemas de salud. Anahí tuvo que abandonar una presentación debido a una fuerte infección en los riñones, mientras que Dulce María contrajo una bronquitis. A su regreso a México después de unos días en Río de Janeiro y Sao Paulo, la intérprete de Roberta Pardo reveló cómo se encuentra y explicó qué fue lo que pudo haber repercutido en su salud.

Dulce María llegó a la Ciudad de México junto a su esposo Paco Álvarez y su hija María Paula, quienes han sido su mayor apoyo desde que arrancó la gira del reencuentro de RBD. Al ser abordada por la prensa, la cantante contó que espera poder recuperarse por completo ahora que se encuentra en su país.

“No, no estoy todavía bien del todo, pero la verdad es que Brasil nos lleva esperando años y era un momento muy importante para nosotros poder darlo y los días que estuve mal no había manera de cancelar”, contó en entrevista para el programa Ventaneando (TV Azteca). “El doctor me dijo que no diera show, que descansara, pero nos hacían falta varios shows entonces no hubo manera”, agregó.

Sin embargo, la intérprete confió en que al regresar a su hogar podrá descansar lo necesario para recobrar su salud. “Primero me dio una infección viral y de ahí se me convirtió en bronquitis, porque no descansé ni un día, pero esperamos que ahora llegando aquí a nuestro país podamos, aunque sea dos días poder descansar”, comentó Dulce María.

©@dulcemaria



Dulce y su familia.

Habla de la salud de Anahí

La cantante habló también del caso de Anahí quien fue hospitalizada de emergencia tras presentar un severo cuadro infeccioso en los riñones. “Sabíamos que ella se sentía mal, que le dolía mucho y que en cualquier momento del show podía irse... Fue muy duro, porque fue algo de la nada, un dolor muy fuerte y no sabían lo que tenía”, comentó.

“Cuando ya por fin supieron, afortunadamente ya le dieron medicamentos. Dio el concierto súper bien el domingo, ya todo mejor”, explicó. Dulce contó que aquella noche, aunque ella tampoco se sentía bien, decidió salir para no fallarle al público. “Era eso o cancelar. Aunque yo también estaba mal, preferí salir, para cubrirnos todos y salir los cuatro. La gente reaccionó increíble, pero yo no me sentía bien, pero era dar la cara por todos”, comentó Dulce.

