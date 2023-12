Don Francisco relata la pesadilla que vivió: ‘La peor sensación y la mayor angustia’

Inmortalizado por su programa en televisión gracias a su simpatía y carisma, Don Francisco -cuyo nombre real es Mario Kreutzberger- se ha hecho además de una gran comunidad en redes sociales. El conductor suele compartir con sus seguidores algunos consejos, pensamientos y reflexiones sobre distintos temas, y recientemente quiso relatarla dura experiencia que vivió relacionada al insomnio que sufre y por el que toma medicamentos.

©Gio Alma





Don Francisco compartió en su cuenta de Instagram un extenso artículo titulado ‘Algo Anda Mal’, el cual dijo “nace de una verdadera pesadilla que viví en un reciente viaje a San Antonio, Texas, luego de olvidar mi medicamento para el insomnio recetado por mi médico”. En su texto, detalló que esto ocurrió el pasado 26 de noviembre cuando viajó al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de San Antonio, como parte del programa Teletón USA que transmitirá el 16 de diciembre en Univisión.

“No sé si por la preocupación que se sumó al enojo que me produjo el olvido y la falta de mi inductor del sueño, estuve despierto desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana”, contó el presentador. “En mis largos 83 años de vida jamás me había ocurrido algo así. Es la peor sensación y la mayor angustia que he soportado en una noche”, reconoció.

Don Francisco contó que intentó todo para conciliar el sueño, aunque sea unos momentos, pero no tuvo éxito. Así que, desesperado, esperó a la mañana para comunicarse con su médico. “Casi rogándole le digo: “Doctor... ¿Me puede hacer una receta para unas pocas tabletas de Lunesta?”. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora, y es que el médico le explicó que no podía ejercer la medicina fuera de Florida.

Y aunque encontraron una forma en la que parecía que podría enviarle sus medicamentos, la farmacia le dio un rotundo no: “Don Mario los medicamentos con receta retenida no se pueden mandar de un estado a otro”. “Con esta respuesta comencé a desesperarme nuevamente. Me resistía a la idea de pasar otra noche en vela”, contó.

©Gio Alma





Después de considerar varias opciones finalmente logró que le prescribieran su medicamento, pero se topó con trabas en su seguro médico que no cubrían los costos fuera de Florida, pero él, desesperado, dijo que lo pagaría por su cuenta. “La farmacéutica me informa que, aunque lo pague de mi bolsillo tampoco puede entregármelo porque tiene ‘receta retenida’”. Le rogó a la encargada alegando que ya llevaba 24 horas sin dormir y estaba agotado.

Por fin una solución

Después de las negativas en la farmacia por las restricciones de su receta y el seguro fuera de su estado, así como las interminables esperas, Don Francisco obtuvo un medicamento similar al que usaba, así como una ayuda extra para poder dormir. “Comprenderán que dormí como un rey poco más de 10 horas, y casi como contradicción a todo lo ocurrido, ahora lo difícil fue despertarme”.

Finalmente, el presentador cerró su artículo explicando que decidió hacerlo porque considera que lo que le ocurrió puede pasarles a otras personas. “A todos los que viajamos nos puede pasar que por cualquier razón tenemos que quedarnos más tiempo del planificado en un lugar lejos de nuestra casa y nos falta la dosis de algún medicamento con receta retenida imprescindible para manejar dolores o inducir el sueño… y me gustaría tener una respuesta del Departamento de Salud de Estados Unidos”, expuso. “Insisto: ¿Algo anda mal o soy yo el equivocado? Si nadie me responde tendré que asociarme a la célebre frase del Chapulín Colorado: ‘¿Y ahora quien podrá defendernos?’”, concluyó, haciendo referencia a un famoso personaje mexicano.

