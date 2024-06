Alejandra llegó a la meta para recibir su medalla, una más para su colección. Orgullosa, la presumió a la cámara para mientras se la colocaba en el cuello. Pero esta, en especial tiene un significado más, pues estableció un nuevo tiempo récord.

“Just Rock and Roll 🏃🏻‍♀️😄 según mi reloj termine en 1 hora y 40 el plan con este medio maratón era disfrutar y pásala bien y se cumplió el objetivo, la carrera más divertida que he hecho ✨”, explicó.