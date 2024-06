Así celebraron las Ha*Ash el cumpleaños de Mathilda, la hija de Hanna

Parece que fue ayer cuando Hanna, integrante de Ha*Ash, debutó como mamá con la llegada de su pequeña hija Mathilda quien, hace unos días, celebró sus cuatro años. A través de la cuenta oficial de la agrupación, las hermanas compartieron varias imágenes de la celebración que disfrutó la cumpleañera quien, para soplar la velita de su pastel contó con una fiesta con temática de “candy”, en la que las paletas, los cupcakes, formaron parte de la espectacular decoración que montaron para que Mathilda disfrutara de esta especial fecha.

Como lo han hecho desde que nació Mathilda, las hermanas usaron la cuenta que tienen conjunta para compartir los detalles más especiales de su fiesta de cumpleaños: “No puedo creer que ya han pasado cuatro años desde que esta princesa me hizo madre. Mathilda, gracias por regalarme los mejores cuatro años de mi vida y por llenar nuestra familia con tanta felicidad, luz y vida! Te amamos”, escribió Hanna como descripción del álbum.

Para la portada de este álbum, Hanna y Ashley, eligieron una foto donde aparecen muy sonrientes junto a la cumpleañera con el espectacular pastel que mandaron a hacer para esta ocasión. Mathilda usó para esta fiesta un encantador vestido con estampado de dulces con el que hizo match con la temática de la celebración. En una historia, las hermanas escribieron sobre una foto con la festejada: “¡Feliz cumpleaños al regalo más grande de nuestra vida!” .

Ashley, la mejor tía

Desde antes de nacer, Mathilda era una niña muy deseada, de hecho, en el proceso de su búsqueda, Hanna incluso se planteó la posibilidad de que su hermana, Ashley, le donara un óvulo, para la concepción, luego de más de dos años de tratamientos de fertilización: “El mes que hicimos el último intento me embaracé y los doctores, aun embarazada, me decían: ‘Plis no celebres’. Pero yo decía, voy a celebrar, porque hoy soy mamá, fue muy bonito, los doctores hasta el día de hoy dicen que eso no debía haber pasado y que no pueden tomar crédito por algo que hizo mi cuerpo”, contó Hanna en entrevista con Yordi Rosado.

Una bebé muy deseada

Hanna tribuye su embarazo a una intervención divina: “Fue mi milagro, porque llegué hasta el final, tuvo que ser a fuerza cesárea”, añadió sobre la llegada de su bebé. La cantante tiene una manera muy especial de ver su maternidad: “Todos los días yo escojo despertarme temprano para sacarla y hacer algo, celebrar todos los días que soy su mamá, todos los días es un regalo y así lo quiero ver”, confesó.