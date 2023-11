A casi dos meses del nacimiento de su hija, Bruna Biancardi anuncia su ruptura con Neymar

El pasado 6 de octubre, Neymar y Bruna Biancardi le dieron la bienvenida a su hija Mavie, una buena nueva que anunciaron juntos. Previo al nacimiento, el futbolista se había visto envuelto en nuevos rumores de infidelidad, por lo que se creía que su relación con la modelo no estaba en el mejor momento. Pero cuando aparecieron juntos, muchos creyeron que las cosas iban por un buen rumbo. Sin embargo, la guapa brasileña, harta de las especulaciones, acaba de anunciar su ruptura con el astro brasileño.

Bruna, quien ha convertido a su bebé en la protagonista de sus redes sociales, tomó sus historias de Instagram para aclarar, de una vez por todas, el estatus de su relación con el padre de su hija. “Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, puntualizó en su mensaje.

“Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias”, agregó la modelo en su publicación, sin mencionar explícitamente el nombre de Neymar, pero claramente refiriéndose a él.

El futbolista y la modelo habían mantenido un noviazgo lleno de altibajos debido a los constantes rumores de infidelidad por parte de Neymar. Iniciaron su relación 2021, y la confirmaron en la Navidad de ese año al celebrar juntos. Pero en 2022 se oficializó la ruptura en medio de rumores de un desliz por parte del jugador. Ese año fue vinculado con la modelo Olivia Kelly y la influencer Jessica Turini. Sin embargo, para febrero, Neymar y Bruna ya estaban juntos de nuevo, y en abril dieron a conocer que estaban esperando un bebé. En plena dulce espera, el jugador fue señalado nuevamente de infidelidad en más de una ocasión.

Los escandalosos chats que han puesto a Neymar en el centro de la polémica, otra vez

Si bien Bruna no quiso ahondar en detalles sobre los motivos de su separación con el futbolista, sí se refirió en su mensaje a las “frecuentes noticias” en las que se ve involucrada por su nexo con el jugador brasileño. Esta parte de su mensaje probablemente se refiere a los más reciente reportes sobre Neymar, los cuales lo vinculan a una modelo de una conocida plataforma de suscripción. De hecho, se ha dicho que esta fue la última gota que rebalsó el vaso en su relación con la madre de su hija.

Y es que se dio a conocer una serie de mensajes que supuestamente Neymar intercambió con la modelo Aline Faria, a quien le habría pedido tener acceso a su material sin ropa. Ella, siguiendo los lineamientos de su plataforma, le respondió que tenía que suscribirse a su canal para tener acceso.

Además de esta situación, el pasado 26 de noviembre se dio a conocer una supuesta fiesta organizada por el astro brasileño en su casa en Río de Janeiro, en la cual, de acuerdo con la periodista Fábia Oliveira, el jugador habría estado ‘coqueteando’ con la actriz Nathália Morais.