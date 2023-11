Su relación con Neymar, el coqueteo de Bad Bunny y un nuevo amor: ¡Aleska Génesis lo cuenta todo!

Aleska Génesis y Neymar acapararon los titulares hace ya varios meses, cuando se dio a conocer que entre ellos había algo más que una amistad. Dispuesta a aclararlo todo, la modelo explicó a detalle cómo es que surgió la comunicación con el hoy jugador del Al-Hilal y la convivencia que desató algunos rumores.

“Cuando empecé a estar soltera, empecé a disfrutar mi vida, a viajar”, dijo en una entrevista con Rodolfo El Chamo. “Cuando uno está en una relación, mucha gente se cohíbe de escribir o lo que sea porque se puede malinterpretar. Pero ya cuando estás soltero, se llena el DM”, agregó entre risas.

Y es que, en aquel entonces, Aleska había terminado su relación con Nicky Jam. “(Neymar) me escribe, nos hicimos panas. Voy a París, a varios juegos del Paris Saint Germain”, recordó. Y agregó: “Fue súper chévere, me encantó. Nos hicimos panas (amigos)”.

Para Aleska, la personalidad del futbolista fue lo que más le llamó la atención de aquellos encuentros que tuvieron: “Parece latino, como venezolano. Tiene sangre latina y entiende los chistes venezolanos porque habla español”.

A pesar de todo, la relación no prosperó y cada quien tomó caminos separados, dejando una linda amistad entre ellos, tanto que la modelo se alegra por la nueva paternidad de Neymar, quien hace un mes dio la bienvenida a Mavie, su hija en común con Bruna Bicardi.

“Tuvimos una bonita relación. Súper pana y nos fue súper bien. Ahorita ya es papá, volvió con su novia y me alegro mucho por él”, dijo tranquila.

El coqueteo de Bad Bunny

En su charla, Aleska también reveló que ha recibido gran cantidad de mensajes de texto de personas que muestran interés en ella. Uno fue Bad Bunny. “¡Pero no! ¡Lo eliminé de una!”, comentó entre risas aunque no ahondó en sus razones para no responder el texto del hoy novio de Kendall Jenner.

Aleska confirmó la veracidad de la cuenta de la que recibió aquel DM, y expresó que entre los cantantes no piensa volver a buscar el amor. “Prefiero cerrar... Hasta de amistad, por respeto a la industria, es lo mejor”, dijo.

Un misterioso nuevo amor

Aunque al principio aseguró estar soltera, bastaron unos segundos para que revelara que su corazón ya tiene dueño. “No quisiera hablar mucho de mi vida privada, pero sí quisiera decir que hay alguien y pronto se van a enterar de quién es”, dijo con cierto aire de misterio oculto detrás de su sonrisa.

Lo que sí aseguró es que, por ahora, está disfrutando de su relación de manera privada y eso la tiene muy feliz.

