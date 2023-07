James Rodríguez y Aleska Genesis responden a los rumores de romance

James Rodríguez celebra este miércoles su cumpleaños 32 con una nueva ilusión en el corazón. Desde hace unas semanas, el futbolista es el centro de rumores de romance con la modelo y diseñadora, Aleska Genesis, cuando ambos fueron vistos juntos en el aeropuerto de Miami a punto de tomar un vuelo con destino desconocido. Desde entonces, la pareja está en la mira y la presencia de James en la Miami Swim Week, en donde ella presentó su colección, desató más dudas.

Por separado, los dos fueron entrevistados por Carlos Aydan ante las cámaras de En Casa con Telemundo, y la pregunta sobre su romance no se hizo esperar. Aleska, emocionada por el desfile de su marca Sense of G, respondió cómo se encuentra su corazón: “Está... Ha sanado... muchísimo y está feliz, está tranquilo, está enamorado”, dijo con una gran sonrisa.

Cuando le mencionaron a James, un tanto nerviosa dijo: “Ay, no me preguntes eso ante las cámaras”, sin dejar de sonreír. “Este corazoncito está feliz”, confirmó.

El centrocampista de la Selección Colombiana también ofreció una entrevista y explicó su presencia en el desfile era gracias a la invitación “de una amiga”. Dijo que había aceptado ahora que tiene tiempo libre y está de vacaciones mientras su futuro profesional se define.

Cuando le mencionaron a Aleska, James un tanto serio, respondió: “Somos amigos. Ella es amiga mía desde hace algún tiempo, así que es una amistad nada más”. A pesar de su semblante, se alcanzaban a ver los nervios por la pregunta sobre la mujer que parece haber robado sus suspiros desde hace algunos meses.

Y aunque los dos evadieron muy bien las preguntas directas sobre su relación, mientras Aleska desfilaba le entregó un detalle a James, quien se encontraba en la front row, levantando aún más los rumores de una relación amorosa.

Por ahora, parece que prefieren mantener todo en bajo perfil, aunque su alegría es notoria. Para Aleska, es una nueva relación después de su sonado romance con Nicky Jam; y para James sería una nueva oportunidad al amor luego de su larga relación con Shannon de Lima, aunque también hubo rumores de que salía con Karol G, mismos que ambos negaron.

James Rodríguez, feliz a sus 32 años

Lo que sí es seguro es que James se encuentra pleno en su vida personal. El martes, justo antes de su cumpleaños 32, su hija mayor, Salomé, a quien tuvo durante su matrimonio con Daniela Ospina, lo sorprendido con un picnic en un parque en Miami.

Padre e hija disfrutaron de un rato entre bocadillos, bebidas refrescantes y juegos de mesa. Un momento muy especial que James se lleva en el corazón. “Qué sorpresa me tenía mi hija. Esto no tiene precio y no lo cambio por nada”, anotó el colombiano junto a las fotos de este grato recuerdo.

