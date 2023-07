Salomé, hija de James Rodríguez, celebra los 32 años de papá con una linda sorpresa

James Rodríguez celebra este miércoles 12 de julio su cumpleaños 32. El futbolista inició los festejos de su gran día con una grata sorpresa planeada por su hija, Salomé. La pequeña de 10 años organizó todo para que un paseo junto a papá se convirtiera en un adorable picnic de cumpleaños con el que James quedó encantado.

“Qué sorpresa me tenía mi hija”, escribió el centrocampista de la Selección Colombiana al compartir con sus seguidores en Instagram las fotos de la mañana tan especial que Salomé ideó.

Padre e hija disfrutaron de un rato al aire libre, y es que la nena colocó un par de mantas sobre el pasto de un parque en Miami, además de una mesa con bocadillos y bebidas refrescantes. Salomé no se olvidó de los juegos y llevó unas cartas de Uno para pasar un rato mucho más ameno.

“Esto no tiene precio y no lo cambio por nada”, agregó desde el fondo de su corazón, pues el cariño de una hija no se compara y mucho menos cuando piensa en la alegría de papá con una sorpresa como ésta.

James está listo para una nueva vuelta al sol: “Ya mañana 32 años. 😱😅3️⃣2️⃣🔜”, anotó en su publicación. El tierno detalle de su hija inspiró la reacción de sus fans, quienes desde hoy le han empezado a desear lo mejor, no sólo en su vida personal, sino también en la etapa profesional que por ahora es una total incógnita.

Por otra parte, el corazón del colombiano parece estar contento, pues desde meses atrás se rumora que habría iniciado una relación amorosa con la modelo venezolana, Aleska Genesis.

Salomé, a punto de convertirse de nuevo en hermana mayor

Salomé es la primogénita de James, a quien tuvo durante su matrimonio con Daniela Ospina. En 2019, el deportista se convirtió en padre por segunda ocasión con la llegada de su hijo, Samuel, un pequeño que emocionó a Salomé con su ternura.

Ahora, Daniela y su pareja, Gabriel Coronel, esperan a su primer hijo en común, un bebé que llevará por nombre Lorenzo Coronel. Salomé está muy ilusionada con la llegada de este nuevo hermanito, tanto que fue ella quien eligió el nombre. Daniela está de lo más dichosa disfrutando de su embarazo y compartiendo con el mundo entero cómo ha cambiado su cuerpo con la próxima llegada de la cigüeña.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...